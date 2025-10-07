Los cortes de energía para este miércoles 8 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó a través de sus canales oficiales que habrá cortes de energía en varias zonas del Distrito Central, Danlí, San Pedro Sula, y otras regiones del país, para este miércoles 8 de octubre. Según la empresa energética, los cortes se deberán debido a trabajos de mantenimiento, con la finalidad de mejorar el servicio. A continuación el listado completo de los lugares que estarán sin el servicio por varias horas:

Distrito Central: de 11:00 a. m. a 2:00 p. m.

Colonia Las Brisas, colonia Betania, Metro Mall, Stibys, Plaza Millenium, parte del bulevar Económica Europea desde bulevar FF. AA. Hasta Metromall, Transportes Cristina, Cadeca, Ferretería Diprofesa, parte de La colonia Nuevo Amanecer y zonas aledañas.

Danlí, El Paraíso: de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Jutiapa, El Benque, El Avillal, El Obraje, Las Crucitas, Los Corrales, Buenos Aires, Las Flores, Conchagua, Tres Piedras, Las Selvas, El Cedral, La Lodosa, Escuapa, La Lima de Escuapa, Altos de Escuapa, Los Bienvenidos, El Siguapate, Coyolar, Santa Ana, Gualiqueme, La Nueva Coyolar, La Estrella, Volcancitos, Las Piedrecitas, Las Minas y zonas aledañas.

San Pedro Sula: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Lacthosa, Quintas San Rafael, colonia Jardines del Valle I, II, III, colonia Hernández Morel, colonia Colombia, bulevar Santa Ana (oeste), Universidad de San Pedro Sula, 105 Brigada, La Armería, Funerales San Miguel Arcángel, Hospital Militar, centro comercial Santa Mónica Oeste, Metroplaza, Canal 11, Teatro José F. Saybe, Vica TV, clínica Los Andes, clínica Betesda, 09:00 a. m. a clínica Murillo. Colonia Los Laureles, colonia Country, colonia Universidad, colonia San José del Pedregal, colonia El Pedregal, res. Valle Azul, res. Palma Real, torre Banco del País, UNAH-VS, Mall Galerías del Valle, supermercado Walmart, escuela Trilingüe Europaschule, Academia Americana, oficinas CIMEQH-CAPNOR.

Villanueva: de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Seagro, Dos Caminos, colonia Dos Caminos, El Milagro, puente El Comandante, colonia Jardines de Dos Caminos, colonia Santa Fe, Altos de Santa Fe, Brisas de Santa Fe, colonia Gracias a Dios, colonia El Renacer, colonia Colinas de Suiza I y II, colonia Shalom, colonia Monte Sinai, colonia Colinas de Suiza, colonia El Milagro, Aldea El Milagro, Brisas El Milagro, Res. Camino Real, Res. Shalom, colonia Valle, colonia 15 de Junio, colonia Nueva Jerusalén, Guarumas, colonia Democracia, Omonita, Empacadora Chiquita, Cowle, Guadalupe, San José de Oriente, Corosalito, colonia Buena Vista, Dos Caminos.

El Progreso: de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

El comunicado de la ENEE detalla que también habrá cortes de energía en el barrio Los Ángeles, barrio Las Mercedes, barrio Buenos Aires, barrio Los Pinos, parte del barrio San Francisco, barrio Cabañas, Catedral Las Mercedes, plantel de ENEE Los Ángeles, Universidad Cristiana UCRISH, supermercado La Colonia #1 colonia Palermo, colonia Fraternidad de la Paz, colonia Nacional, colonia San Antonio, Seguro Social, barrio Los Pinos, los Bomberos, Policía Nacional, Centro Penal Progreseño, Finca 4, Finca 8, aldea San José de la Tarrera, Plaza Aventura, barrio Las Palmeras, colonia Sitraterco, colonia Municipal, juzgado Progreseño, residencial Guanacaste, Brisas del Sur, colonia Santa Fé, residencial Jardines de la Perla, residencial La Perla, Centro Universitario Regional Progreseño (CURPRO).

Nacaome, Valle: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.