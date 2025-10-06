Los cortes de energía en Honduras este martes 7 de octubre: zonas afectadas

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció a través de sus canales oficiales que habrá cortes de energía, programados para este martes 7 de octubre en varias zonas del país como San Pedro Sula, Juticalpa, La Ceiba, Trujillo y otras regiones. De acuerdo con la empresa energética, las interrupciones se deberán a trabajos respectivos de mantenimiento general de los circuitos, con la finalidad de "mejorar el servicio" y "fortalecer la red". A continuación le damos a conocer el listado de las zonas que se verán afectadas por los apagones de este martes 7 de octubre en el país.

Juticalpa: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Bulevar El Campo 1, 2 y 3, bulevar El Edén, Centro Penal, Santa María, Dardanelos, colonia Vida Mejor, colonia Primero de Mayo, colonia Las Marías, colonia Coleman, Bombas del Sanaa, colonia Santa Eduviges, colonia Santa Tomas, colonia Santa Gertrudiz, colonia Cooperativa, La Mazarella, Moncada Lobo, El Recreo y zonas aledañas.

San Pedro Sula: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Bulevar Río Piedras (este), Canal 6, Planta de Tratamiento de Aguas, colonia Dubón, colonia Trejo I, II, III Etapa, Hotel La Cordillera, Yude Canahuaty.

Yuscarán, El Paraíso: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La Laínez, aldea El Ocotal, Yuscarán, La Cienaga y zonas aledañas.

Morocelí y Yuscarán, El Paraíso: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Escuela Agrícola Panaméricana, Las Mesas, El Jicarito, Tabla Grande, Guadalajara, Ojo de Agua, Sabana Redonda, El Barro, aldeas S.O.S., Moroceli, Loma de Enmedio, Valle Arriba, El Plan, Buena Vista, Los Pozos y zonas aledañas.

El Paraíso, El Paraíso: de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

También habrá cortes de energía en Uniplaza, colonia El Zarzal etapa 1 y 2, hacienda El Zarzal, colegio católico Danlí, Unicath Danlí, el juzgado de Letras, La Ceibita, Santa Fe, La Florencia, El Sauce, La Gracia a Dios, San Fernando, Valle Verde, The Children’s Word School. La Estancia, Hatsa, El Quiquisque, parte de barrio El Centro, barrio Las Flores, colonia Las Colinas, barrio Buenos Aires, colonia Teodoro Rodas Valle, residencial El Estero, colonia Villa Paraíso, colonia San Ángel, UPNFM Danlí, hospital Gabriela Alvarado, Ocobas, UNAH-Tec Danlí, San Matías. El Espino, La Concepción, Santa Rosa, Corral Falso, Agua Caliente, colonia Venecia, San Marcos Arriba y Abajo, asilo de ancianos San Judas Tadeo, Araulí, Linaca, San Juan de Linaca, El Cacao, Cuscateca, La Majada, Quisgualagua, fábrica Camacho, El Pescadero, Cuyalí, Los Terrones, Sogimex, colonia 24 de Diciembre. Paraíso Cigar, ITAF, El Paraíso, Las Manos, Los Ángeles, Los Limones, Las Limas, El Cantón, aduana Las Manos, El Verdum, El Rodeo, Los Higueros, Santa Cruz, Alauca, Las Manzanillas, Los Higueritos, San Antonio de Alauca, El Jícaro, Momotombo, Oropolí, El Chagüite, Corralito y zonas aledañas.

Santa Cruz de Yojoa: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Aldea La Flores, El Cipres, Generadora Hidro Yojoa, colonia Greensnboro, El Bijagual, colonia Habitat Para Humanidad, Granjas Avicolas del Bijagual, Agua Zarca.

Peña Blanca y Santa Cruz de Yojoa: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Taulabé, Bagope, Los Caminos, Santa Cruz (La Joya, Agua Azul Rancho, Agua Azul Sierra, La Guama, Panacam, Santa Elena, San Bartolo, Nueva Esperanza), Taulabé (San Antonio, El Diviso, Jardínes, San José de la Cuesta, Río Bonito, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Milenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco, Ojos de Agua), Zacapa (Horconcito, El Mogote). San José de Comayagua (La Pita, El Barquito, El Sompopera, Calichito, Los Mamzanos, La Puerta, Liquidámbar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen, La Esperanza), Meámbar (Monte de Dios, Los Planes, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta, La Sabana de La Pimienta), Siguatepeque (El Sauce, El Pito, Santa Rosita I, Santa Rosita II, Río Bonito).

Trujillo, Colón: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Río Claro, 5to Batallón, Agropalma, Los Leones, Aceydesa, Cuyamel, Santa Elena.

La Ceiba, Atlántida: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Ramal Escuela Palmeras, colonia San Isidro, colonia Alameda, colonia Los Laureles, Cervecería Hondureña, colonia Casa Blanca, colonia Los Bomberos, colonia Nueva Esperanza, Cuenca Río Cangrejal (aldea El Naranjo, Las Mangas, aldea El Pital, aldea Río Viejo, aldea Yaruca, aldea Los Vegas, aldea Toncontín, aldea Urraco), colonia Lempira, colonia Herrero, colonia San Judas, colonia Azcona, colonia Margie Dip, colonia San José, colonia Murcia, colonia La Margarita.

San Marcos de Colón y Duyure: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El Llano, parte de San Francisco, El Aguacatal, Las Delicias, El Trapiche, El Frijolillo, Barranquilla, Misión Lázaro, Comali, Caribbean Appetizer, El Inventario, Duyure, Aduana El Espino, Hacienda La Laguna, aldea Las Tapias, aldea El Horno, aldea Los Planes, Brisas de San Marcos, San Isidro, El Boquerón, aldea Las Cañas, Carrizal Prieto, Tierras Coloradas, Liraquí, Duyure: bulevar El Centro, colonia Mejía Arellano, Orbasa, San Marcos de Colón: bulevar San José, Panamá. Providencia, Fátima, La Providencia, colonia Los Mangos, aldea La Quesera, colonia 21 de Diciembre, bulevar El Portillo, La Candelaria, La Peñita, Guadalupe, El Esfuerzo, La Benita, San Rafael, Flor de Mayo, La Esperanza, El Centro, El Cafetal, Gracias a Dios, El Calvario, Las Lajas, Brisas del Calvario, Caserío La Germania, Caserío San Agustín, El Esfuerzo, bulevar El Progreso, Oyoto y zonas aledañas.

San Marcos de Colón, Choluteca, Orocuina, Apacilagua, Morolica, Liure y Soledad: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.