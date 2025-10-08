Tormentas eléctricas afectarán varias regiones este jueves 9 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Lluvias y chubascos, de débiles a ocasionalmente fuertes con tormentas eléctricas, se registrarán este jueves -09 de octubre- en varias regiones del país, informó José Pavón, pronosticador de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Las precipitaciones más intensas se esperan en el sur, sur occidente, occidente, centro y áreas del norte, mientras que en el resto del territorio las lluvias serán débiles y aisladas.

Según Pavón, la inestabilidad atmosférica estará influenciada por una avada en superficie, combinada con mala convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el Océano Pacífico, generando mayores acumulados de precipitación en las zonas mencionadas.

En cuanto a los oleajes, el pronosticador indicó que en el litoral Caribe oscilarán entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca se prevén olas de 2 a 4 pies.