Tormentas eléctricas afectarán varias regiones este jueves 9 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Lluvias y chubascos, de débiles a ocasionalmente fuertes con tormentas eléctricas, se registrarán este jueves -09 de octubre- en varias regiones del país, informó José Pavón, pronosticador de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Las precipitaciones más intensas se esperan en el sur, sur occidente, occidente, centro y áreas del norte, mientras que en el resto del territorio las lluvias serán débiles y aisladas.
Según Pavón, la inestabilidad atmosférica estará influenciada por una avada en superficie, combinada con mala convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el Océano Pacífico, generando mayores acumulados de precipitación en las zonas mencionadas.
En cuanto a los oleajes, el pronosticador indicó que en el litoral Caribe oscilarán entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca se prevén olas de 2 a 4 pies.
¿Cuáles son las temperaturas?
Respecto a las temperaturas, se espera que Tegucigalpa registre máximas de 26 grados y mínimas de 18, mientras que en la región central la temperatura alcanzará 30 grados y descenderá a 20.
En la región insular se pronostica máxima de 31 y mínima de 27, en la región norte máxima de 31 y mínima de 26, en la región oriental máxima de 31 y mínima de 22.
En la región sur máxima de 32 y mínima de 24, y en la región occidental máxima de 26 y mínima de 16.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).