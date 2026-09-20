Lluvias de moderadas a fuertes se esperan este lunes 21 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Lluvias de moderadas a fuertes se esperan este lunes 21 de septiembre en la mayor parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico de Jeffrey Flores, pronosticador de turno de Cenaos-Copeco.
El meteorólogo explicó que las condiciones estarán determinadas por la interacción de la convergencia de vientos con una vaguada en altura.
“Tendremos la convergencia de vientos interactuando con una vaguada en altura, la cual va a generar abundante densidad y precipitaciones de moderadas a fuertes en la mayor parte del territorio nacional”, señaló Flores.
Los mayores acumulados de lluvia se registrarán en las zonas suroccidental, sur y centro del país, según el pronóstico proporcionado por Cenaos-Copeco.
“Sus mayores acumulados de lluvia se van a registrar para la parte suroccidental, sur y centro del país”, indicó el pronosticador de turno.
En cuanto a las condiciones marítimas, Flores detalló que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.
Temperaturas
Para Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 21 grados. En la región central, la máxima será de 30 grados y la mínima de 20 grados.
En la región insular se espera una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 26 grados, mientras que en la región norte la máxima alcanzará 33 grados y la mínima será de 25 grados.
Para la región oriental se pronostica una máxima de 32 grados y una mínima de 20 grados. En la región sur se registrará la temperatura máxima más elevada del pronóstico, con 34 grados, y una mínima de 25 grados.
La región occidental tendrá una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 16 grados, de acuerdo con los datos proporcionados por el pronosticador.
El pronóstico corresponde a las condiciones previstas para el lunes 21 de septiembre de 2026 y fue proporcionado por Jeffrey Flores, pronosticador de turno de Cenaos-Copeco.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).