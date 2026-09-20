Lluvias de moderadas a fuertes se esperan este lunes 21 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Lluvias de moderadas a fuertes se esperan este lunes 21 de septiembre en la mayor parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico de Jeffrey Flores, pronosticador de turno de Cenaos-Copeco.

El meteorólogo explicó que las condiciones estarán determinadas por la interacción de la convergencia de vientos con una vaguada en altura.

“Tendremos la convergencia de vientos interactuando con una vaguada en altura, la cual va a generar abundante densidad y precipitaciones de moderadas a fuertes en la mayor parte del territorio nacional”, señaló Flores.

Los mayores acumulados de lluvia se registrarán en las zonas suroccidental, sur y centro del país, según el pronóstico proporcionado por Cenaos-Copeco.

“Sus mayores acumulados de lluvia se van a registrar para la parte suroccidental, sur y centro del país”, indicó el pronosticador de turno.