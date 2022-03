Llega a Roatán “Wonder of the Seas”, el crucero más grande del mundo

La llegada de “Wonder of the Seas” genera una alta expectativa entre los habitantes de Roatán, ya que supone un gran impulso al turismo hondureño, el cual continúa recuperándose del impacto de la pandemia del covid-19.

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- Luego de haber partido desde Fort Lauderdale, Estados Unidos, en su viaje inaugural el pasado fin de semana, este domingo arribó al muelle de Roatán el crucero “Wonder of the seas” , el más grande del mundo.

Catalogado como una auténtica ciudad flotante, el “Wonder of the Seas” inició su viaje inaugural hace una semana, luego de haber partido desde Fort Lauderdale.

El buque mide 64 metros de ancho, 362 metros de eslora, cuenta con una capacidad para alojar a 6988 pasajeros y tiene una tripulación de 2,300 personas.

“Wonder of the Seas” ha desbancado al “Symphony of the Seas” (también de la Royal Caribbean) como el crucero más grande del mundo, navegando desde el pasado fin de semana por las aguas del Caribe.

En su ruta inicial el crucero tiene previsto visitar Labadee (Haití), San Juan (Puerto Rico), Roatán (Honduras), Cozumel y Costa Maya (México) y finalizar el recorrido en CocoCay, una isla privada de la compañía en Bahamas.

Asimismo, se espera que a partir de mayo la embarcación ponga rumbo hacia los puertos de Barcelona y Roma, ofreciéndole a sus pasajeros un tour de siete noches por el mar Mediterráneo, visitando además destinos como Nápoles y Florencia en Italia, Palma de Mallorca en España y la región de la Provenza en Francia.

