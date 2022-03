Cardenal Rodríguez: “No a ningún atentado contra la vida y no a todos los medicamentos abortivos”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Durante la homilía de este domingo, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga se refirió a las personas que atentan contra de la vida.

“Hay personas y grupos que están contra la vida. Que triste que no logramos que nuestra Honduras respete la vida, que no hayan muertos, nadie tienen derecho a quietarle la vida a nadie, y mucho menos la vida que no ha nacido, es la peor de las injusticias, sociedades que se rasgan las vestiduras y quieren sentenciar a muerte a los que no han nacido”, mencionó en referencia al aborto, un tema sensible para la sociedad que está siendo considerado dentro del Congreso Nacional.

“¡No! A ningún atentado contra la vida y no a todos los medicamentos abortivos, eso no es progresar, eso es caminar hacia atrás. Ojalá que nuestros legisladores que quieren algo mejor para nuestra Honduras y no caigan en la trampa de la tiranía de una minoría”, sentenció.

Además, el Cardenal aconsejó a los feligreses caminar con Dios. “Vemos al mundo donde se vuelve a la barbarie de la guerra, de la muerte, del sufrimiento de la gente, matando niños, señoras, ancianos, no les importa matar, porque no se respeta la vida. Necesitamos nosotros tomar conciencia que la humanidad, no puede seguir caminando sin Dios, necesitamos así como hace el Señor Jesús: trasparentar la verdadera vida, no podemos refugiarnos en la montaña del individualismo”.

“Todo aquel que está empuñando armas y destruyendo y matando, está matando a los hijos amados, a nadie se le puede quitar la vida, y mucho menos con esas armas de destrucción”, agregó.