Locatarios de mercados de Comayagua, sumidos en una crisis económica

COMAYAGUA, HONDURAS.- Ahogados por las deudas y con bajas ventas se encuentran más de 400 locatarios de los mercados San Antonio y San Francisco de la ciudad de Comayagua.



Florida Maldonado, una comerciante que tiene más de 15 años de vender en el mercado San Antonio, ahora ya no enciende la luz de su negocio porque no le ajusta ni para pagar la energía eléctrica.



“Yo ni el foco enciendo, ahora atiendo a los clientes a oscuras porque de 150 lempiras que pagaba antes ahora me salen más de 200 lempiras y las ventas no ajustan para pagar la energía”, declaró Maldonado.



La comerciante expresó que muchos de los locatarios no tienen ni para pagar la boleta por el uso del local. Y es que hay negocios que ni 200 lempiras logran vender en producto durante el día.



En el San Antonio había más de 100 locatarios, pero debido a la crisis económica generada por la pandemia, más del 30% de los negocios pasan cerrados porque ya no son rentables.



Maldonado detalló que muchos de los comerciantes están atrasados con los impuestos y no tienen ni para pedir mercadería nueva.



“Es una situación muy difícil, donde no podemos pagar boleta de alquiler, los impuestos y los proveedores no están dando créditos”, concluyó.



En el caso del mercado San Francisco, donde hay más de 300 locatarios, también la están pasando difícil. Tal es el caso de Gerardo Oyuela, dueño de una bodega de granos básicos, quien manifestó que ha tenido que trabajar con el personal mínimo para subsistir y poder honrar sus sueldos.



“Antes de la pandemia yo le daba trabajo hasta a cuatro personas, pero ahora solo he quedado yo y otro muchacho que me ayuda porque no ajusta el dinero para emplear a más personas”, lamentó Oyuela.



Agregó que las deudas con proveedores aumentan cada mes y se acumulan los pagos.



En la ciudad de Comayagua son más de 5,600 negocios registrados legalmente y hay más de mil puestos ambulantes que se instalan en las calles del mercado San Francisco y alrededores.



Cabe mencionar que el 60% por ciento de los negocios de la ciudad son comerciales, el resto prestan bienes y servicios.



Los mercados representan una fuente de oxígeno comercial para la ciudad y sus vendedores urgen de apoyo.