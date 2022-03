¿Por qué JOH no podría negociar con Estados Unidos en caso de ser extraditado?

Vigil manifestó que aunque los dos aleguen inocencia, “los fiscales del Distrito Sur no van a hacer una acusación formal si la evidencia no es supremamente fuerte, así como es en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández”.

Juan Antonio “Tony” Hernández, su hermano Juan Orlando y el “El Tigre” Bonilla comparten tres cosas en común: 1. todos desempeñaron altos cargos dentro de la administración del Estado, 2. todos han sido pedidos en extradición por Estados Unidos acusándolos de tener nexos con el narcotráfico y 3. todos dijeron ser inocentes.

En el caso del expresidente Hernández, son numerosos los discursos donde sostuvo que las acusaciones del país norteamericano eran basadas en los testimonios de sus enemigos: narcotraficantes confesos que buscaban “venganza” tras haber sido perseguidos y extraditados por su administración.

Sin embargo, los fiscales piensan otra cosa y lo mismo aseguró Mike Vigil al explicar que aunque sí se tomaron declaraciones de narcotraficantes condenados o a la espera de sentencia, esos testimonios no fueron lo único que dio paso a las peticiones de extradición. “Los acusados siempre dicen cosas que no son ciertas, tratan de ocultar su culpabilidad. Los Estados Unidos no toman la palabra de un capo o de otro criminal si las declaraciones de ellos no son comprobadas, entonces (“El Tigre”) Bonilla lo que trata de hacer es engañar al pueblo, así como el expresidente (que dice) que la evidencia es de otros criminales, pero aunque sean declaraciones de algunos criminales, (también) son testigos independientes que están diciendo las mismas cosas, pero aquí se comprueban las declaraciones”, aseguró el experto.