Honduras: Confusión por dos versiones de La Gaceta

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una confusión ha concurrido tras detectarse la publicación de dos versiones del Diario Oficial La Gaceta de la edición número 35,853, según una denuncia realizada por el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé.



Una de las publicaciones, de fecha 19 de febrero de 2022, contiene una amnistía para la renovación de licencias de conducir de transporte liviano, renovación de permisos de tenencia y/o portación de armas de fuego comercial y renovación de licencias sanitarias. Igualmente, perdona recargos, intereses y multas generados por la falta de pago de los aportes patronales y cotizaciones de trabajadores al IHSS.



Otro renglón que abarca son las tasas y cargos por la operación de telecomunicaciones.



El beneficio se concede hasta el 31 de julio de 2021. Sin embargo, la otra versión de la misma fecha no contiene la ley de amnistía, solamente una resolución de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.



En una búsqueda realizada por este medio en repositorios en línea, solo aparece la versión que contiene la amnistía. Según Facussé, la directiva del Congreso Nacional le explicó que la publicación de la amnistía se trató de un error.



Pese a que manifestara su inconformidad, la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional (CN) todavía no ha discutido el tema. Así lo informó el vicepresidente del Parlamento, Hugo Noé Pino, quien también lidera la comisión.



“Si hay un error en la publicación de La Gaceta una vez que está publicada, aunque sea por error, entra a ser ley, queda en validez”, comentó Facussé. “Si no se tenía intención en publicar esto, (...) entonces se tiene que derogar, pero si lo querían aprobar, entonces que lo publiquen adecuadamente.



Queremos claridad porque hay confusión”, añadió. Por otro lado, el empresario exhortó al Congreso Nacional que preside Luis Redondo a “terminar con esta cultura de amnistías”.



