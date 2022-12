Nacionalista Lissi Cano sobre bono navideño: “Ninguno de los 43 diputados propietarios o suplentes ha recibido ese dinero”

“Cuando la gente tiene doble moral dice una cosa hoy y dijo otra cosa ayer; lo que antes era malo, hoy sigue siendo malo. Nosotros como bancada (nacionalista) rechazamos ese famoso o dichoso bono , porque consideramos que el país no está en las condiciones para poder subvencionar a los diputados en este momento”, manifestó.

Finalmente, Cano enlistó los principales problemas que aquejan a la población hondureña.

“Los hospitales están completamente desabastecidos. Hoy los pacientes tienen que salir a comprar una aguja, el algodón, no hay ningún tipo de medicina para que se pueda atender a la gente. Hoy las carreteras, sobre todo los caminos terciarios, están en pésimo estado y los agricultores no pueden sacar sus productos. La canasta básica está por las nubes, la inseguridad tremenda, la extorsión en crecimiento... entonces no estamos en condiciones en este momento para recibir ese tipo de apoyos”, criticó Cano.

“Lo que antes llamaban Fondo Departamental, después le llamaron Fondo Social y ahora le llaman subsidio; es lo mismo, es exactamente lo mismo, y quedó presupuestado en el presupuesto de este año esos 200 millones (de lempiras). Nosotros lo criticamos, lo señalamos y lo dijimos”, finalizó.

