Libre amenaza con elegir al fiscal general la otra semana

Por su parte Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), exhortó: “Ingeniero Redondo, estamos esperando su solución, sesionemos, no nos obligue a autoconvocarnos”.

“Exigimos a los ilegales de la directiva del CN que reactiven las sesiones inmediatamente, que no se atrevan a realizar sesiones fuera del hemiciclo para nombrar fiscal”, exigió la bancada del Partido Nacional en un comunicado.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Frente a las amenazas de imponer un fiscal a la medida del oficialismo, las bancadas de oposición exigieron a Luis Redondo terminar de una vez por todas con la crisis que mantiene paralizado el Congreso Nacional y no dañar aún más la institucionalidad del país.

A escasos cuatro días para que concluya el período de sesiones ordinarias habilitadas para esta legislatura, la incertidumbre ronda el CN, ya que hasta el momento no existe claridad de cuándo los diputados retornarían a la cámara legislativa.

Al estar a contratiempo previo a concluir el período de sesiones, desde el partido Libertad y Refundación (Libre) diputados amenazaron con elegir la próxima semana la Fiscalía, a pesar que aún no hay consensos.

De no lograr alargar el período de sesiones, el Congreso solamente podrá sesionar de manera extraordinaria con una agenda con temas específicos, es decir que leyes prioritarias para el país corren el riesgo de quedar engavetadas hasta la próxima legislatura.

“La próxima semana hay fiscal general, quieran o no quieran”, advirtió el diputado de Libre, Edgardo Castro.

Sobre el mismo particular, el jefe de bancada de Libre, Rafael Sarmiento, argumentó que desde el oficialismo se determinó no retornar a sesiones hasta que no hayan acuerdo, por lo que el lunes y martes serán días cruciales. El CN tiene 58 días sin sesionar.