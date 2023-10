Libre insiste tener paralizado el Congreso Nacional hasta tener acuerdos para elegir al fiscal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, anunció ayer que por determinación del oficialismo continuará la parálisis legislativa en el Congreso Nacional hasta que existan acuerdos en la elección de la Fiscalía, tras cumplirse 45 días de estancamiento.

“Mientras no existan acuerdos para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP), no se volverá a sesiones. Libre tiene una posición y no vamos a volver a sesionar hasta que lleguemos a un acuerdo con lo del fiscal general”, reiteró Zelaya.

Frente a la caprichosa determinación , los parlamentarios de oposición aseveraron se presentarán este martes a las 2:00 de la tarde para exigir a la directiva el retorno a la sesiones.