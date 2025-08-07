Caso maletas electorales: exmiembro del CNE enfrentará cargos en libertad

Tegucigalpa, Honduras.- Medidas sustitutivas a la prisión le dictó un juez a otra de las personas a la que el Ministerio Público (MP) acusa de haber participado en la contratación de la empresa de transportes que brindó el servicio para el traslado de maletas electorales en las elecciones primarias de 2025. El encausado responde al nombre de Dennis Emilio Hércules Rosa, quien se desempeñó como miembro de la Comisión Evaluadora del Consejo Nacional Electoral (CNE) y parte del engranaje logístico del ente electoral para la contratación de empresas de transporte. Dennis Hércules se presentó de forma voluntaria a los Juzgados en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, para responder por los cargos de fraude, violación a los deberes de los funcionarios y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, que le imputa el ente acusador del Estado.

Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial (PJ), detalló que para poder defenderse en libertad, el imputado "presentó una caución hipotecaria de un bien inmueble valorado en cuatro millones de lempiras". Las medidas distintas a la prisión que deberá de cumplir son: no salir del país, presentarse periódicamente al juzgado, no puede comunicarse con ninguno de los otros coimputados y tampoco tiene permitido acercarse o presentarse a las instalaciones del CNE.

La acusación

Hércules Rosa es señalado de participar en la contratación de la empresa de transporte Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L, compañía que brindó el servicio de traslado de las maletas electorales durante las recientes elecciones primarias del 9 de marzo. "Por esa razón se ha presentado el requerimiento fiscal. Son seis personas las que están acusadas, hay otras personas que están gozando de medidas diferentes a la prisión", indicó Bárbara Castillo.