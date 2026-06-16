¿Qué falta para que el satélite Morazán sea lanzado al espacio?

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) impulsa el lanzamiento al espacio del primer satélite hondureño, denominado Morazán; sin embargo, el proyecto aún depende de la aprobación y ratificación de varios convenios internacionales en el Congreso Nacional. A través de una publicación en las redes sociales, Odir Fernández, rector de la máxima casa de estudios, expresó que el envío del satélite al espacio será posible únicamente si el Poder Legislativo ratifica tratados clave. "Este año será una realidad; Honduras, a través de la UNAH, enviará el primer satélite con bandera hondureña, con el apoyo de la cooperación japonesa (JICA). De ratificar unos convenios, el Congreso Nacional se irá con bandera hondureña de nuestro país; caso contrario, no será posible", dijo.

Entre los convenios que se deben aprobar están el Tratado del Espacio Exterior, el Acuerdo de Rescate de Astronautas y la Normativa sobre Responsabilidad Internacional del Estado, así como la creación de la Ley de Registro Nacional de Objetos Espaciales y su respectivo reglamento. Estos proyectos de ley fueron presentados al pleno de diputados el lunes pasado por el secretario del Poder Legislativo, Carlos Ledezma. "Esto es un proyecto, compañeros, que va a poner en alto el nombre de Honduras; por primera vez un satélite va a llevar la bandera de nuestro país y reitero que es hecho por manos hondureñas 100%", señaló Ledezma. El satélite Morazán cuenta con el respaldo de la cooperación japonesa, y se espera que a finales de este año o inicios del 2027 sea enviado por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) hasta la Estación Espacial Internacional, desde donde será lanzado al espacio para que orbite a unos 400 kilómetros de la Tierra.

El nanosatélite que ya fue construido por alumnos, docentes y expertos de las facultades de Ingeniería y Ciencias Espaciales tendrá un papel clave en la prevención de desastres naturales. Mediante la generación de información estratégica para el monitoreo del territorio nacional, convirtiéndose en una herramienta científica y tecnológica de gran impacto. Como parte de este proceso y en preparación para el eventual lanzamiento, la UNAH inauguró este martes la Estación Terrena José Trinidad Cabañas, infraestructura que permitirá el control, monitoreo y recepción de datos del satélite.