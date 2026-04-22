Kilvett Bertrand afirma que hay “irresponsabilidad” en aumentos al presupuesto en gestión pasada

Tegucigalpa, Honduras.-Durante la sesión legislativa del martes en la que se aprobó el nuevo Presupuesto General de la República, el diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, aseguró que el plan financiero aprobado marca un hecho “histórico” al reducir el gasto estatal en 25 mil millones de lempiras. “El primer presupuesto en la historia, pueblo hondureño, que tiene una reducción... en 25 mil millones de lempiras menos”, expresó el parlamentario, quien defendió la propuesta como un instrumento responsable y ajustado a la realidad económica del país. Bertrand también criticó el crecimiento sostenido del presupuesto en años anteriores, señalando que durante administraciones recientes se registraron incrementos significativos. “Esta imagen demuestra el irresponsable crecimiento del presupuesto general de la república que se dio cuando nos gobernaron los que hoy nos quieren dar consejos”, afirmó.

Según detalló, el presupuesto pasó de 288 mil 871 millones de lempiras en 2021 a 308 mil millones en 2022, mientras que en 2023 se elevó a 392 mil millones, lo que representó un aumento del 27.3 %. Asimismo, indicó que en 2024 ascendió a 407 mil millones y en 2025 a 430 mil millones, además de un proyecto posterior que calificó como “inflado” por 469 mil millones de lempiras. En contraste, el diputado subrayó que, pese a la reducción global, el nuevo presupuesto contempla incrementos en sectores prioritarios. “Se está incrementando en 3,700 millones de lempiras en el sector educación... 2,000 millones en salud... 1,800 millones en seguridad y 1,500 millones en defensa”, detalló. También mencionó un aumento de 150 millones de lempiras para el Ministerio Público de Honduras. El legislador agregó que se mantienen asignaciones importantes en subsidios sociales, incluyendo 5,600 millones de lempiras para energía, 400 millones para transporte, 2,000 millones en bonos, así como fondos para matrícula gratis, merienda escolar y becas.

“Todos estos números... en un presupuesto completamente responsable que se reduce por primera vez en la historia”, insistió. En su intervención, Bertrand también cuestionó el manejo de la masa salarial en administraciones anteriores, asegurando que se generó un alto costo para el Estado. “33 mil millones de lempiras le costó al pueblo hondureño... contrataron a los afines de forma incorrecta e ilegal”, señaló. Bertrand defendió que el presupuesto aprobado responde a criterios técnicos y de sostenibilidad financiera. “Estamos trabajando de forma objetiva, de forma técnica, sabiendo que tenemos una enorme responsabilidad con el pueblo hondureño”, concluyó.