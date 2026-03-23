"No tengo miedo": Johel Zelaya tras ser suspendido como fiscal general por juicio político

“Al pueblo hondureño y a la comunidad internacional les informo que recibo el inicio del juicio político en mi contra con serenidad y con la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley”, expresó Zelaya.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario afirmó que comparecerá ante el pleno legislativo cuando sea convocado para responder a los señalamientos.

Tegucigalpa, Honduras.- Johel Zelaya , aseguró que enfrentará “con serenidad” el juicio político en su contra, luego de que el Congreso Nacional lo suspendiera del cargo la noche del pasado lunes 23 de marzo.

En sus declaraciones agregó que acudirá al Congreso en apego a la Constitución y comparecerá ante el hemiciclo legislativo.

“Cuando el pleno me convoque, para exponer la verdad y aclarar, uno a uno, los señalamientos que se han realizado, siempre con objetividad y respeto al marco legal”, señaló.

El fiscal suspendido también reaccionó al respaldo político que permitió la admisión del proceso: “No deja de llamarme la atención que, en medio de tantas diferencias, hoy exista un acuerdo tan amplio. Quizá eso refleja que cuando se actúa con firmeza, se incomoda más de lo esperado”, manifestó.

En su mensaje, sostuvo que no teme al proceso en su contra. “No tengo miedo. Tengo fe, tengo principios y tengo el compromiso de seguir adelante, con dignidad y lealtad al pueblo hondureño”.

El Congreso Nacional aprobó la suspensión de Zelaya tras admitir una denuncia de juicio político en su contra, con más de 86 votos de las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal, PINU y Democracia Cristiana, según informó el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.

La denuncia lo señala por presuntas actuaciones contrarias a la Constitución, así como por negligencia e incompetencia en el ejercicio del cargo, en el contexto de actuaciones del Ministerio Público durante el proceso electoral de 2025.

Como parte del procedimiento, el Congreso deberá integrar una comisión especial de investigación que analizará las pruebas presentadas y garantizará el debido proceso antes de que el pleno decida sobre una eventual destitución.

Tras la suspensión, Marcio Cabañas asumió de forma interina la titularidad del Ministerio Público mientras avanza el proceso legislativo.