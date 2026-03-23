Diputados liberales trabajan en elaboración de dos denuncias de juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- Con la intención de someter a juicio político a actuales funcionarios de Estado, afines al Partido Libertad y Refundación (Libre), diputados del Partido Liberal (PL) elaboran dos denuncias de juicio político contra igual número de funcionarios.

Así lo confirmó el diputado liberal y secretario del Congreso Nacional (CN), Francis Cabrera. "Estamos al pendiente de cualquier denuncia que presente cualquier diputado, y en eso me incluyo yo. He estado trabajando en dos proyectos de juicio político, pero esto no es un tema personal, no es un tema de venganza, es un tema de darle estabilidad al país y de evitar que se vuelvan a cometer hechos bochornosos como en el período pasado", indicó Cabrera.

El parlamentario electo por el departamento de Copán señaló que el juicio político para estos actuales funcionarios será para castigarlos políticamente y que posteriormente será el Ministerio Público quien lleve las investigaciones y en cualquiera de los casos impute una responsabilidad penal, de ser necesario.

EL HERALDO conoció que en las últimas horas no son tres, si no, cuatro los actuales funcionarios que serían denunciados para someterlos a juicio político.