  1. Inicio
  2. · Honduras

Juan Orlando Hernández: "No soy alguien acostumbrado a vivir con lujos ni excesos"

El expresidente aseguró que su familia enfrenta limitaciones económicas; sin embargo, con la ayuda de sus hijas y amigos, van "pasando el día a día"

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 19:37
Juan Orlando Hernández: No soy alguien acostumbrado a vivir con lujos ni excesos

El exfuncionario sostiene que enfrenta una situación económica limitada, debido a que la mayor parte de sus bienes permanece bajo incautación de las autoridades.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró en una entrevista con Maity Interiano que sus hijas menores están trabajando y que, a pesar de enfrentar limitaciones económicas, la familia “va pasando el día a día”.

Hernández detalló que recibe apoyo de amigos y que ya está trabajando con su equipo de abogados para recuperar bienes que, según indicó, les han sido retirados.

“Mis dos hijas menores están trabajando, amigos me ayudan, obviamente hay muchas limitaciones, pero afortunadamente yo no soy alguien acostumbrado a vivir con lujos ni excesos”, declaró Hernández.

“Le tendieron la alfombra roja”: así fue la noche en que JOH salió de la cárcel en EE UU

Además, añadió que sus hijas son “muy brillantes” y que actualmente colaboran con empresas internacionales.

El expresidente enfatizó que la situación financiera actual es diferente a la que vivió durante su mandato, y subrayó que buscan a través de sus abogados la manera de recuperar bienes y recursos que consideran propios.

Cabe recordar que, tras su captura en 2022, a Hernández le fueron incautadas al menos 19 propiedades ubicadas en distintos departamentos del país, entre ellos Olancho, Francisco Morazán y Lempira, como parte de las acciones judiciales en su contra.

Funcionarios evitaron detención migratoria de JOH antes de salir en libertad

Ahora, ya en libertad en Estados Unidos luego del indulto otorgado por Donald Trump, el exfuncionario sostiene que enfrenta una situación económica limitada, debido a que la mayor parte de sus bienes permanece bajo incautación de las autoridades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias