Juan Orlando Hernández: "No soy alguien acostumbrado a vivir con lujos ni excesos"

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró en una entrevista con Maity Interiano que sus hijas menores están trabajando y que, a pesar de enfrentar limitaciones económicas, la familia “va pasando el día a día”.

Hernández detalló que recibe apoyo de amigos y que ya está trabajando con su equipo de abogados para recuperar bienes que, según indicó, les han sido retirados.

“Mis dos hijas menores están trabajando, amigos me ayudan, obviamente hay muchas limitaciones, pero afortunadamente yo no soy alguien acostumbrado a vivir con lujos ni excesos”, declaró Hernández.