JOH desayunó en familia, firmó la nota de extradición y hasta pidió perdón

Durante la noche lo visitó su esposa y le trajo cena, aunque -según informó la fuente- no la consumió en su totalidad, tampoco apagó las luces de su habitación ni del baño, el constante movimiento en los Cobras probablemente apagó su descanso.

Solo en el piso de él se duplicó la cantidad de efectivos, que durante toda la operación alcanzaron a ser unos mil.

En la visita de la ex primera dama Ana García también estuvo presente un abogado.La fuente confirmó que no tuvo ningún tipo de distracción, “sin tele, radio ni celular, con acceso a la Biblia sí, pero no puedo asegurar que la utilizó o no, siempre estuvo en el mismo lugar” y que pudo haber solicitado llamada de una línea fija que tenía a disposición.

No fue fotografiado por la DEA, confirmó otra fuente, aunque circuló una foto en redes sociales. “La DEA no lo contactó hasta el momento del vuelo”, aunque no descartó que la toma saliera de los Cobras.

Muy tarde fue informado que su salida del país sería hasta mediodía, por lo que la mañana de la extradición tuvo un desayuno con su familia. En esa ocasión sí consumió la comida en su totalidad, “ellos se lo trajeron, hubo muchas lágrimas”.

Horas antes de la extradición, una fuente policial logró verlo: “Estaba impactado, usted lo pudo ver después al momento de la salida”.

En cierto momento, Hernández se disculpó ante uno de los altos funcionarios hondureños que lo acompañaban en el protocolo. “Me pidió perdón”, dijo la fuente, sin mencionar más detalles.

El expresidente consultó en algún momento si alguien de Honduras iba en el avión, a lo que “se le informó desde antes que iba solo con los agentes de la DEA”.

