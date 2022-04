Expresidentes hondureños acorralados por la justicia de Estados Unidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández no es la única que se ha recibido contra una persona que ostentó el máximo cargo en Honduras, pero sí la primera que se concretó desde el país.

Pero no solo eso, las acusaciones mencionan que recibió dinero del narcotraficante “El Chapo” Guzmán, quien paga una condena de cadena perpetua más 30 años, similar a la de “Tony” Hernández.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York mencionó sumas de dinero provenientes del narcotráfico que fueron usadas para financiar las campañas Hernández. El acumulado llegaba a los 7,415,000 dólares (al cambio actual 182,186,550 lempiras), según un análisis que hizo el equipo de EL HERALDO Plus.

“Yo tengo visa, no tengo nada”, declaró Lobo hace tres años en un programa de televisión y agregó entre risas: “No voy, ni modo, ¿voy a llorar por eso?, ¡nombre!”.

El caso de Porfirio Lobo Sosa es completamente diferente, ya que aunque le revocaron su visa y ha sido señalado en juicios de excapos de la droga, Estados Unidos no ha pedido su extradición.

El caso de Callejas no fue precisamente por narcotráfico, sino porque en su gobierno (1990-1994) fue considerado corrupto y posteriormente extraditable por suponerlo responsable de recibir sobornos por más de 1.6 millones de dólares en los casos de corrupción de la FIFA, cuando era presidente de la Concacaf.

“Ellos saben por qué lo hacen, hay que creer en los fiscales y jueces de Estados Unidos. No creo que ellos se dejen llevar por cuestiones ideológicas, a menos que sea gobiernos que afecten los intereses de Estados Unidos”, explicó Aguilar.

Ante este escenario, especialistas descartan que conlleve distinción de ideologías políticas, pues los de derechas sí fueron castigados con la revocación y el personaje de izquierda no.

Pese a estas declaraciones, las autoridades estadounidenses no revocaron la visa al que ahora es el Primer caballero de la nación, es decir, esposo de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya.

Para expertos no se trata de una motivación por ideología, pues hay situaciones puntuales como la del también expresidente de izquierda Manuel Zelaya Rosales, quien ha sido nombrado en la Fiscalía del Distrito sur de Nueva York por narcotraficantes hondureños confesos que ya están pagando una condena.

Agregó que “esto es un castigo al salir del poder porque ya no funcionan a Estados Unidos”.

“Los actos de corrupción de estos gobiernos, el lavado de activos y narcotráfico no afectan a los Estados Unidos, lo que sí les afecta es la causa por la cual este país no se ha desarrollado por la corrupción”, manifestó el analista Augusto Aguilar.

Para los analistas consultados por EL HERALDO, esto surge por varias razones: una de las premisas que sostienen es que las autoridades norteamericanas al no servirle la persona que sale del poder los castigan por sus actos ilícitos.

Interrogantes como si estos testimonios son las únicas pruebas o por qué las autoridades hondureñas no sabían nada dejan inquietud entre la sociedad civil.

Los hondureños han elevado la pregunta de por qué las autoridades locales no han iniciado una investigación en función de las declaraciones de capos hondureños que han salpicado a estos políticos.

“Esto indica la debilidad del Poder Judicial, Fiscalía, organismos controladores del Estado y hasta la misma policía”, dijo Aguilar, pero hay que entender que en estos entes “hay infiltrados con la complacencia de algunos políticos, ese es el gran problema”.

“Estas personas que se han extraditado no son por iniciativa de Honduras, es por investigaciones de los Estados Unidos, esto demuestra cuán frágil son el Poder Judicial y el Ministerio Público”, analizó.

Para el exfiscal general de la República y actual ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, la Fiscalía y Ministerio Público tienen lo necesario para realizar estas investigaciones, pero el problema es que los políticos sitúan a sus personas de confianza en estos entes y entorpecen cualquier ación que se quiera ejecutar.

“El problema ha sido el sistema de justicia que no ha hecho su tarea correctamente. Si ya tenían denuncias y ya había señalamientos internacionales como el de los fiscales de Estados Unidos, era deber del Ministerio Público iniciar las investigaciones para luego proceder si había causa o no criminalmente”, explicó Orellana a EL HERALDO.

No obstante, reconoció que “el Ministerio Público tiene toda la dotación e instrumentación legal para poder actuar”.

“Desde el momento que se manoseó el Ministerio Público colocando a políticos o a incondicionales de los políticos, la impunidad comenzó a construirse. El problema que tenemos son los funcionarios que han sido nombrados por cuestiones estrictamente políticas partidarias porque el presidente de la república de momento los impuso”, argumentó el exfiscal.

Lo anterior demuestra que el legado de la presidencia en Honduras está manchado y por las primeras acciones del nuevo gobierno de la izquierdista Xiomara Castro tendrán similitud a lo anterior, pero el reto de la mandataria seguirá siendo desmontar el “narco-Estado”.

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, dijo “que ningún país se siente orgulloso que un expresidente esté en esas condiciones; como país es muy lamentable”

“He escuchado versiones de abogados y personas que en este país luchan porque la justicia funcione, y la opinión es que se aprobó un auto acordado para que los jueces no tuvieran liberalidad de decidir o no debido a las presiones o amenazas que puedan recibir porque sabemos que en el país la justicia no funciona por muchas razones, y sobre todo en un ángulo que va en corrupción, presiones o miedo a tomar una decisión”, añadió.

El nuevo gobierno de izquierda de Xiomara Castro, a través del Congreso Nacional, tiene la crucial tarea de nombrar los titulares de la CSJ y el Ministerio Público (MP), entes que custodian el cumplimiento de la ley y, en específico, combaten la corrupción en Honduras.