Juan Diego Zelaya pide cuidar al CNE mientras emite ​​​la totalidad de resultados

Tegucigalpa, Honduras.—El candidato a la alcaldía del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, subrayó este sábado la necesidad de completar los resultados electorales correspondientes a los niveles municipal y legislativo. Aunque, según él, la declaratoria presidencial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) devolvió la paz y la tranquilidad al país, aunque Zelaya destacó que el respaldo de la comunidad internacional constituyó un espaldarazo a la democracia hondureña, pero subrayó que todavía se espera la declaratoria en los demás cargos electivos. “Necesitamos tener una declaratoria completa, no solo a nivel presidencial”, puntualizó. El candidato explicó que los escrutadores del Partido Nacional se presentaron desde tempranas horas en el CNE, pero no lograron avanzar debido a diversas dificultades. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por ello, hizo un llamado a respaldar a los consejeros y permitir que el organismo electoral realice su trabajo “en paz y con serenidad, por el bien de Honduras”. Zelaya enfatizó la importancia de una declaratoria integral considerando todos los niveles de elección. “Necesitamos una declaratoria total, no solo presidencial, son 298 corporaciones y 128 diputados. Obviamente, aquí en el Distrito Central es una contienda cerrada, faltan 492 actas, pero hay que dejar que el CNE, así como hizo su trabajo en el tema presidencial, haga un trabajo en paz para una declaratoria en todos los niveles electivos”, expresó. El candidato también recordó los incidentes de violencia registrados desde el 30 de noviembre, que retrasaron la entrega de resultados electorales. Entre los hechos mencionó heridos entre militares con morteros, pastores agredidos y retirados de las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), así como ataques con bombas molotov en autobuses. “Ya hubiéramos terminado este proceso, pero se registraron estos actos de violencia”, señaló.

Zelaya agregó que estos incidentes se sumaron a la actitud de la agrupación Libertad y Refundación (Libre), que según él se empeñó en que no se emitieran las declaratorias. “Sigo creyendo que la propuesta de Mel Zelaya (de que no haya declaratoria para quedarse en el poder) sigue vigente. Debemos mantenernos firmes por la libertad y por la declaratoria completa”, dijo. El candidato insistió en que es fundamental permitir que el CNE finalice su labor. “Hay que dejar que el CNE haga su trabajo, así como lo hicieron a nivel presidencial y emitieron la declaratoria”. Agregó que el reconocimiento del nuevo gobierno es necesario “para que se realice la transición y se completen los tres niveles de elección”. Zelaya señaló que, pese a los retrasos y los incidentes, se debe mantener la calma y la cooperación entre todas las fuerzas políticas.