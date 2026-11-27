Tegucigalpa, Honduras. -Más de 35,000 familias productoras serán beneficiadas con una inversión de 60.3 millones de dólares, la que será destinada a fortalecer la producción agrícola, mejorar la competitividad del sector agroalimentario y ampliar las oportunidades económicas en las comunidades rurales. La iniciativa fue presentada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) mediante el lanzamiento del proyecto de Fortalecimiento de la Innovación, Resiliencia y Sostenibilidad de los Sistemas Agroalimentarios en el Norte-Centro de Honduras (INNOVASAN). El proyecto tendrá cobertura en 21 municipios de los departamentos de Comayagua, Cortés, Francisco Morazán y Yoro, donde se desarrollarán acciones para fortalecer las capacidades productivas y mejorar la adaptación al cambio climático.

Se ha determinado que la inversión se ejecutará en cinco áreas como pilares estratégicos para transformar el campo, entre las que se encuentran: agua y riego, con lo que se busca mejorar la disponibilidad de recursos hídricos para la producción agrícola. Además, en infraestructura productiva, con el propósito de fortalecer las condiciones y capacidades de producción. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asistencia técnica, con lo que se va a proporcionar acompañamiento especializado a las familias productoras, al igual que acceso a mercados para ampliar las oportunidades de comercialización de productos agrícolas y la innovación tecnológica, ya que se van a incorporar herramientas que modernicen los sistemas de producción.