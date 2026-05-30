Inauguran Skinique, un nuevo concepto de salud y bienestar en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-La capital cuenta con un nuevo concepto de salud y bienestar, al inaugurarse el novedoso espacio de spa y sauna Skinique.
En la clínica que está ubicada en el local 301, tercer nivel del edificio Millenium en la colonia Las Minitas de Tegucigalpa, se brindan los servicios de limpiezas faciales profundas, depilaciones láser, procedimientos estéticos, servicios de masajes relajantes, exfoliantes con barro del mediterráneo, masajes con vela y masajes con piedras calientes.
Además de eso, los servicios de sauna, los que se convierten en una nueva experiencia de bienestar, relajación y cuidado personal.
El proyecto que entró en funcionamiento en la capital y que anteriormente ya funcionaba en Choluteca, es una iniciativa de la doctora Ivonne Michelle Mayorga, el cual se ha convertido en realidad para atender a la población de lunes a sábado de 9:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde.
Para recibir atención especializada en Skinique se debe hacer citas al teléfono número 9892-1761 y reservar el espacio con anticipación.
“Durante la inauguración tendremos descuentos especiales en toda la clínica y spa. Para disfrutar de nuestros servicios, hay que agendar la cita o reservar tu espacio con anticipación”, manifestó la doctora Ivonne Mayorga.
”Será un gusto recibirle y compartir este nuevo espacio, pensado en tu bienestar”, destacó Mayorga.
Por su parte Maritza Paguada, una de las especialistas que atiende a los clientes dijo: “regálate una pausa, respira profundo y deja que el calor haga su magia. El sauna es ese momento perfecto para soltar el estrés, relajar el cuerpo y sentirte renovada desde adentro hacia afuera”.
En tanto, la doctora Ivonne Suyapa Bonilla Farach, madre de Ivonne Mayorga, dijo que el proyecto “es un sueño hecho realidad”.
“Más que contarle de la clínica que hoy se inaugura, lo que le puedo decir es que la doctora Ivonne Michelel Mayorga, desde niña ha tenido sueños y ha tratado de cumplirlos. Y como mamá, eso me llena de orgullo y satisfacción, porque ese fue su sueño y trabajó por ello desde que era chiquita”, dijo Ivonne Suyapa Bonilla Farach.
“Desde que estudió bachillerato luchaba por lo que deseaba y quiso ser la doctora más exitosa y lo está logrando, pues ya abrió la clínica en Choluteca y como padres la admiramos y respetamos mucho, porque ha cumplido los sueños”, recalcó la orgullosa madre.
La propietaria de Skinique, que es originaria de Choluteca, se graduó de doctora en medicina general en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Posteriormente viajó a Europa a estudiar la especialidad en medicina estética y luego otras especialidades como ser: cirugía láser y trasplante capilar.
El mensaje que envía Ivonne Suyapa Bonilla a los clientes es que “están en buenas manos. Porque la doctora Ivonne Mayorga es una buena profesional, que está bien determinada y que el proyecto ha valido la pena”.
Para que el sueño sea una realidad e inaugurar Skinique en el edificio Millenium II, se cuenta con un aliado estratégico que es Banco Atlántida.