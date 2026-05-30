Inauguran Skinique, un nuevo concepto de salud y bienestar en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-La capital cuenta con un nuevo concepto de salud y bienestar, al inaugurarse el novedoso espacio de spa y sauna Skinique. En la clínica que está ubicada en el local 301, tercer nivel del edificio Millenium en la colonia Las Minitas de Tegucigalpa, se brindan los servicios de limpiezas faciales profundas, depilaciones láser, procedimientos estéticos, servicios de masajes relajantes, exfoliantes con barro del mediterráneo, masajes con vela y masajes con piedras calientes. Además de eso, los servicios de sauna, los que se convierten en una nueva experiencia de bienestar, relajación y cuidado personal.

El proyecto que entró en funcionamiento en la capital y que anteriormente ya funcionaba en Choluteca, es una iniciativa de la doctora Ivonne Michelle Mayorga, el cual se ha convertido en realidad para atender a la población de lunes a sábado de 9:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Para recibir atención especializada en Skinique se debe hacer citas al teléfono número 9892-1761 y reservar el espacio con anticipación. “Durante la inauguración tendremos descuentos especiales en toda la clínica y spa. Para disfrutar de nuestros servicios, hay que agendar la cita o reservar tu espacio con anticipación”, manifestó la doctora Ivonne Mayorga. ”Será un gusto recibirle y compartir este nuevo espacio, pensado en tu bienestar”, destacó Mayorga.