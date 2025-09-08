Presidenta inaugura carretera pavimentada entre Talanga y Cantarranas

Tegucigalpa, Honduras.- La conexión entre dos de los municipios más representativos de Francisco Morazán ya no será la misma. Este lunes, la presidenta Xiomara Castro realizó la inauguración de la carretera pavimentada que enlaza Talanga con Cantarranas, una vía de concreto hidráulico que promete mejorar la movilidad, impulsar el comercio y dinamizar el turismo en la zona. El proyecto, que demandó una inversión superior a los 229 millones de lempiras, comprende 18.5 kilómetros y se convierte en un eje estratégico para alrededor de 50 mil habitantes que a diario se movilizan entre estas comunidades y hacia otros departamentos.

Más allá de conectar Talanga con Cantarranas, la carretera representa un enlace vital entre Olancho y El Paraíso. También abre una nueva alternativa para quienes viajan desde el Distrito Central hacia el oriente del país, ya que la ruta permite un recorrido más ágil pasando por Valle de Ángeles. Vecinos y transportistas coinciden en que la obra no solo les facilitará el acceso a servicios básicos y mercados, sino que también generará oportunidades de desarrollo. Los agricultores, en particular, podrán llevar con mayor rapidez sus productos a los centros urbanos, reduciendo costos de traslado y aumentando la competitividad. La presidenta Xiomara Castro encabezó la inauguración, acompañada de funcionarios de su gabinete y líderes locales.