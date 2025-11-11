Iglesia y abogados exhortan a respetar la institucionalidad democrática del país

Tegucigalpa, Honduras.-En medio de un clima político marcado por la confrontación, distintos sectores religiosos y jurídicos del país exhortaron al oficialismo a respetar la institucionalidad democrática y el estado de derecho.

El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y representantes de la Iglesia Evangélica coincidieron en la necesidad de actuar con prudencia y responsabilidad en la conducción de los asuntos públicos, especialmente en lo relacionado con la aplicación de la justicia.

Gustavo Solórzano, titular del CAH, cuestionó el uso recurrente del derecho penal como herramienta política. A su juicio, en el país se ha vuelto costumbre "recurrir directamente al Ministerio Público, como si fuera un AK-47, con el cual se apunta a todo aquel que actúa diferente o con quien no se está de acuerdo".

El abogado señaló que, en medio del ambiente electoral, es cuando más debe prevalecer el respeto al Estado de derecho. “No podemos seguir utilizando las instituciones como instrumentos de presión o venganza política. En este proceso electoral debemos demostrar madurez, fortalecer la democracia y respetar las reglas que nos rigen a todos por igual”, expresó.

Sostuvo que esta práctica está debilitando la institucionalidad hondureña, al convertir la vía penal en la primera reacción ante conflictos políticos o administrativos.

"Aquí utilizamos el derecho penal como una herramienta prácticamente de persecución. Hay que tener mucho cuidado con eso", advirtió, al tiempo que recordó que el derecho penal debe ser la última ratio, es decir, el último recurso.

El profesional del derecho consideró que, ante actos cuestionados, lo correcto no es acudir de inmediato a lo penal, sino agotar los mecanismos de nulidad o revisión judicial. "Si no estoy de acuerdo con lo actuado, debo anular lo actuado", sostuvo.

Asimismo, pidió no permitir al Ministerio Público se convierta en "un instrumento al servicio de las fuerzas políticas", porque ello "destruye la institucionalidad y genera un clima de intimidación". Enfatizó que el rol del abogado debe ser "llevar tranquilidad, justicia y paz", y no interpretar la ley según intereses del poder.