Enfermeras profesionales siguen a la espera de ser recontratadas

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 70 enfermeras profesionales continúan a la espera de ser recontratadas por la Secretaría de Salud (Sesal), luego de haber sido despedidas a inicios de 2026.
Julia Benítez, presidenta del Colegio de Enfermeras Profesionales de Honduras, manifestó que el gremio sigue esperando una respuesta de las autoridades sanitarias para conocer cuándo podrán regresar a sus puestos de trabajo.
“Estamos a la espera de respuestas por parte del ministro de Salud”, expresó la dirigente, al señalar que las profesionales todavía no tienen una solución definitiva a sus casos.
Benítez espera que las autoridades retomen las conversaciones con el gremio y definan una salida para las trabajadoras que permanecen fuera del sistema sanitario público desde hace casi 10 meses.
Aunque la cantidad de enfermeras pendientes de recontratación se ha reducido en comparación con los primeros reportes del conflicto, aún queda pendiente a unas 70 profesionales.
Además de la recontratación de las profesionales despedidas, el colegio ha solicitado revisar la situación de otras 11 enfermeras que ya contaban con acuerdos de nombramiento, pero que tampoco habían logrado concretar su incorporación al sistema de salud.
La organización plantea que las trabajadoras puedan regresar mediante sus plazas anteriores o bajo otra modalidad de contratación que permita resolver su situación laboral, mientras se revisan los procedimientos administrativos de cada caso.
El gremio denunció que con la llegada de la nueva administración, varias de las enfermeras que tenían entre tres y cinco años de servicio fueron separadas de sus puestos de trabajo.
Desde entonces, el gremio han sostenido reuniones con las autoridades para exigir su reincorporación y mayor estabilidad laboral; sin embargo, no se han definido acuerdos.
Pese a ello, las profesionales de enfermería siguen laborando en los diferentes hospitales y puestos de trabajo; sin embargo, piden a las autoridades llegar a un acuerdo, de lo contrario podrían iniciar acciones de protestas.