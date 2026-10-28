Enfermeras profesionales siguen a la espera de ser recontratadas

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 70 enfermeras profesionales continúan a la espera de ser recontratadas por la Secretaría de Salud (Sesal), luego de haber sido despedidas a inicios de 2026.

Julia Benítez, presidenta del Colegio de Enfermeras Profesionales de Honduras, manifestó que el gremio sigue esperando una respuesta de las autoridades sanitarias para conocer cuándo podrán regresar a sus puestos de trabajo.

“Estamos a la espera de respuestas por parte del ministro de Salud”, expresó la dirigente, al señalar que las profesionales todavía no tienen una solución definitiva a sus casos.

Benítez espera que las autoridades retomen las conversaciones con el gremio y definan una salida para las trabajadoras que permanecen fuera del sistema sanitario público desde hace casi 10 meses.