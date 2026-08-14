Hospital San Felipe realiza unas 3,600 cirugías para reducir la mora quirúrgica

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 3,600 procedimientos quirúrgicos ha realizado el Hospital General San Felipe desde abril a la fecha, como parte de la estrategia implementada para disminuir la mora quirúrgica y brindar atención a pacientes que permanecían en lista de espera. Las autoridades del centros asistencial informaron que durante este período se han desarrollaron más de 2,600 cirugías mayores y alrededor de 1,000 biopsias, lo que eleva el total de intervenciones a más de 3,600. El director del hospital, Edwin Cruz, detalló que el mayor número de procedimientos corresponde al área de oftalmología, donde se han practicado 1,561 cirugías.

Según las autoridades, más del 60% de los pacientes beneficiados pertenecen al servicio de oftalmología, una de las áreas con mayor acumulación de casos pendientes. En tanto, en el área de cirugía general y otras especialidades se realizaron 600 intervenciones, mientras que la unidad de cirugía oncológica reportó 444 pacientes operados. El director del hospital aseguró que algunos pacientes llevaban entre dos y tres años esperando una intervención quirúrgica; sin embargo, la situación empezó a revertirse mediante la implementación de jornadas intensivas de trabajo y brigadas especializadas. Cruz atribuyó los resultados al esfuerzo conjunto del personal médico, de enfermería, técnicos y trabajadores administrativos, quienes han ampliado los horarios de atención para acelerar la respuesta a la demanda.