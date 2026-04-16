Más de 11,600 hondureños deportados en el primer trimestre de 2026, desde EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 11.621 migrantes hondureños fueron deportados a su país entre enero y marzo de este año, en su mayoría (91,6 %) desde Estados Unidos, lo que representa un aumento del 19,8 % con relación al mismo período de 2025, informó este jueves el Instituto Nacional de Migración (INM). Las estadísticas oficiales indicaron que en el primer trimestre de este año fueron deportados a Honduras 11.621 migrantes, 1.920 más que los 9.701 expulsados en los mismos meses de 2025. Estados Unidos encabeza la lista de países que más deportó hondureños, con 10.647 migrantes, lo que equivale al 91,6 % del total de personas retornadas en el período de análisis.

En segundo lugar se ubica México, con 913 retornos, lo que supone el 7,8 % del total de hondureños enviados, mientras que Guatemala deportó a 61 hondureños (0,52 %), detalló el INM. En Estados Unidos, según autoridades de Tegucigalpa, viven alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre residentes en situación regular e indocumentados, que han escapado de situaciones como la violencia. Del total de ciudadanos retornados, 9.594 fueron por decisión de las autoridades migratorias (deportación), mientras que 2.027 regresaron bajo programas de retorno asistido, añadió.

Por rango de edad, el grupo más numeroso es el de personas de entre 21 y 40 años, con 7.945 casos, seguido por los de 41 a 50 años (1.889). También se reportaron 610 deportados de entre 51 y 70 años, y 1.165 de entre 0 y 20 años.