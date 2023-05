Cada año más de 1,400 hondureños denuncian que son objeto de estafas

Mismo caso que le sucedió a doña Marta. Su hijo, quien se marchó a Estados Unidos, le envió dinero para un terreno en Comayagua. Lo compró y al momento de pasar la escritura del bien a su nombre “me dijeron que el terreno no es de la persona que me lo vendió, era de otra persona. Lo llamé, no me contestó y perdí los 200,000 lempiras que mi hijo había ahorrado”.