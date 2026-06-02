Honduras registra 184 casos de miasis en humanos a causa del gusano barrenador

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) informó que mantiene activas las acciones de vigilancia epidemiológica y prevención ante el incremento de casos de miasis causada por el gusano barrenador en humanos. El jefe de la Unidad de Vigilancia de Salud, Homer Mejía, detalló que en lo que va de 2026 se han reportado 184 casos acumulados de esta enfermedad en el territorio hondureño.

Asimismo, se reportan tres fallecimientos asociados al gusano barrenador, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Los casos que más se han identificado se encuentran en el Distrito Central, Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibucá, Santa Bárbara y Olancho, donde se continúan fortaleciendo las acciones de vigilancia, detección oportuna y educación comunitaria. Mejía explicó, que el gusano barrenador se produce cuando una mosca deposita sus huevos en heridas abiertas o lesiones expuestas, permitiendo que las larvas invadan los tejidos y ocasionen graves daños a la salud de las personas. La Sesal reiteró el llamado a la población para mantener cubiertas las heridas, reforzar las medidas de higiene personal y evitar la acumulación de basura cerca de las viviendas, ya que estos factores favorecen la presencia de la mosca transmisora.