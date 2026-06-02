"Fue por envidia": Dayana Sánchez, murió tras ser apuñalada por su vecina en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Una joven de tan solo 23 años murió luego de que una mujer llegara hasta su vivienda y la atacara con un arma blanca.

Tras la agresión, la joven fue trasladada de emergencia al Hospital General Atlántida; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, no logró sobrevivir.

La víctima fue identificada como Dayana Suyapa Sánchez Fuentes. Hasta la morgue de La Ceiba llegó su hermana, quien relató que la mujer señalada como responsable ya había tenido conflictos previos con ella.