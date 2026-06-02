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"Fue por envidia": Dayana Sánchez, murió tras ser apuñalada por su vecina en La Ceiba

La vecina de Dayana Sánchez, con quien había tenido una discusión, llegó hasta su propia vivienda y le quitó la vida en La Ceiba. Aquí los detalles

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 14:35
Fue por envidia: Dayana Sánchez, murió tras ser apuñalada por su vecina en La Ceiba

Dayana Suyapa Sánchez Fuentes de tan solo 23 años fue asesinada por su vecina, según su hermana "por envidia".

 Foto: Cortesía

La Ceiba, Honduras.- Una joven de tan solo 23 años murió luego de que una mujer llegara hasta su vivienda y la atacara con un arma blanca.

Tras la agresión, la joven fue trasladada de emergencia al Hospital General Atlántida; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, no logró sobrevivir.

La víctima fue identificada como Dayana Suyapa Sánchez Fuentes. Hasta la morgue de La Ceiba llegó su hermana, quien relató que la mujer señalada como responsable ya había tenido conflictos previos con ella.

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"Tenía una riña desde hace varios días", manifestó la hermana de la joven. Dayana residía en la colonia Pineda de la ciudad de La Ceiba.

La familiar indicó que la principal sospechosa del crimen es una mujer identificada como Rixi Mabel Figueroa. Según relató, dos albañiles que trabajaban cerca de la vivienda se percataron de que la vecina estaba atacando a Dayana y lograron intervenir para separarlas.

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Sobre los motivos del crimen, la hermana sostuvo que todo habría ocurrido por problemas personales. "Fue por egoísmo, por envidia. Ella siempre peleaba y hablaba mal de mi hermana", expresó.

Por su parte, la hermana gemela de Dayana pidió que las autoridades capturen a la responsable y que el caso no quede impune.

"Quiero que la agarren, quiero justicia, que pague por lo que hizo", manifestó la hermana de la joven.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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