El jugador que pidió no ser convocado por Selección de Concacaf que estará en Mundial 2026

Se dio una acción poco común en una selección que representará a Concacaf en el Mundial United 2026, ya que un futbolista sería convocado, pero él pidió que no lo llamaran y explicó la razón
Se viene la Copa del Mundo 2026, la cual se disputará con 48 selecciones, por primera vez con esta cantidad de conjuntos.
Entre ellas están seis del área de Concacaf, las cuales son; Canadá, Estados Unidos, México, sedes del Mundial 2026, además de Curazao, Haití y Panamá que se clasificaron.
La mayor parte de futbolistas desean estar en una Copa del Mundo, pero este caso fue todo lo contrario, ya que el jugador pidió que no lo sumaran en la lista.
Ese es el caso de Odsonne Édouard, delantero que milita en el Lens de la primera división de Francia y con quien marcó 14 goles en la última temporada.
Odsonne Édouard nació en Guyana Francesa, pero debido a sus raíces familiares pudo representar a Haití en United 2026, a la quien se negó.
El mismo delantero Odsonne Édouard de 28 años de edad se encargó de explicar porqué pidió que no lo agregaran en dicha lista de la selección de Haití.
Édouard aseguró que no se merecía ese llamado a la selección de Haití, ya que no jugó ningún partido en la eliminatoria de la Concacaf.
“Los jugadores lucharon para clasificarse y yo no podía aparecer en el último momento para aprovecharme”, expresaba sobre su decisión.
El punto de vista de Odsonne Édouard es aceptable, ya que siente que no se ganó esa convocatoria al Mundial United 2026.
“Si voy a jugarlo, debo ganármelo”, comentó en su momento el delantero del Lens de la Ligue1 de Francia.
Édouard llega de ayudar a su equipo en la obtención de la Copa de Francia, además de la clasificación a la Champions League.
Al final, pese a estar dentro de las posibilidades se decantó por no asistir al Mundial con la Selección de Concacaf por respeto a sus compañeros.
Édouard integró las categorías Sub-17 y Sub-18 con Francia y debutó como profesional en el Toulouse de dicho país.
Odsonne Édouard también ha tenido un paso por equipos como el Crystal Palace y el Leicester City en la Premier League de Inglaterra.
Haití estará en el Grupo C del Mundial 2026 junto a Escocia, Marruecos y Brasil. Esta fue su convocatoria final.