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El jugador que pidió no ser convocado por Selección de Concacaf que estará en Mundial 2026

Se dio una acción poco común en una selección que representará a Concacaf en el Mundial United 2026, ya que un futbolista sería convocado, pero él pidió que no lo llamaran y explicó la razón

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 12:08
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Se dio una acción poco común en una selección que representará a Concacaf en el Mundial United 2026, ya que un futbolista sería convocado, pero él pidió que no lo llamaran y explicó la razón
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Se viene la Copa del Mundo 2026, la cual se disputará con 48 selecciones, por primera vez con esta cantidad de conjuntos.

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Entre ellas están seis del área de Concacaf, las cuales son; Canadá, Estados Unidos, México, sedes del Mundial 2026, además de Curazao, Haití y Panamá que se clasificaron.
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La mayor parte de futbolistas desean estar en una Copa del Mundo, pero este caso fue todo lo contrario, ya que el jugador pidió que no lo sumaran en la lista.
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Ese es el caso de Odsonne Édouard, delantero que milita en el Lens de la primera división de Francia y con quien marcó 14 goles en la última temporada.
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Odsonne Édouard nació en Guyana Francesa, pero debido a sus raíces familiares pudo representar a Haití en United 2026, a la quien se negó.
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El mismo delantero Odsonne Édouard de 28 años de edad se encargó de explicar porqué pidió que no lo agregaran en dicha lista de la selección de Haití.
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Édouard aseguró que no se merecía ese llamado a la selección de Haití, ya que no jugó ningún partido en la eliminatoria de la Concacaf.
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“Los jugadores lucharon para clasificarse y yo no podía aparecer en el último momento para aprovecharme”, expresaba sobre su decisión.
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El punto de vista de Odsonne Édouard es aceptable, ya que siente que no se ganó esa convocatoria al Mundial United 2026.

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“Si voy a jugarlo, debo ganármelo”, comentó en su momento el delantero del Lens de la Ligue1 de Francia.

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Édouard llega de ayudar a su equipo en la obtención de la Copa de Francia, además de la clasificación a la Champions League.
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Al final, pese a estar dentro de las posibilidades se decantó por no asistir al Mundial con la Selección de Concacaf por respeto a sus compañeros.
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Édouard integró las categorías Sub-17 y Sub-18 con Francia y debutó como profesional en el Toulouse de dicho país.
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Odsonne Édouard también ha tenido un paso por equipos como el Crystal Palace y el Leicester City en la Premier League de Inglaterra.
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Haití estará en el Grupo C del Mundial 2026 junto a Escocia, Marruecos y Brasil. Esta fue su convocatoria final.
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