Día y hora de partidos de Copa Centroamericana; Olimpia, Motagua y Marathón conocen su calendario

Tegucigalpa, Honduras.- No hay más tiempo de espera para los equipos de la Liga Nacional de Honduras: Motagua, Olimpia y Marathón, quienes representarán al país y la Concacaf ya ha hecho oficial los horarios y el calendario de partidos de la Fase de Grupos de la Copa Centroamericana 2026.

La cuarta edición de la competencia regional de clubes, que coronará al campeón de clubes de Centroamérica y servirá como torneo clasificatorio para la Copa de Campeones Concacaf 2027, contará con la participación de 20 clubes y se llevará a cabo de julio a diciembre de 2026.

El sorteo oficial de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 se realizó el 26 de mayo. Durante el evento televisado en vivo, los 20 clubes participantes fueron divididos en cuatro grupos de cinco equipos y este día se ha confirmado sus horarios.

CAMINO DE MOTAGUA

Martes, 28 de julio de 2026

20:00 (18:00) Verdes FC vs. FC Motagua – FFB Stadium, Belmopán, BLZ

Jueves, 6 de agosto de 2026

23:00 (21:00) FC Motagua vs. Club Deportivo FAS – Estadio Nacional José de la Paz Herrera, Tegucigalpa, HON

Miércoles, 12 de agosto de 2026

21:00 (19:00) FC Motagua vs. CS Cartaginés – Estadio Nacional José de la Paz Herrera, Tegucigalpa, HON

Martes, 25 de agosto de 2026

22:30 (20:30) CSD Municipal vs. FC Motagua – Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, Ciudad de Guatemala, GUA

CAMINO DE OLIMPIA

Martes, 28 de julio de 2026

22:00 (20:00) Club Olimpia Deportivo vs. Deportivo Mixco – Estadio Nacional José de la Paz Herrera, Tegucigalpa, HON

Miércoles, 5 de agosto de 2026

20:00 (19:00) UMECIT FC vs. Club Olimpia Deportivo – Estadio Universidad Latina, Penonomé, PAN

Jueves, 20 de agosto de 2026

21:00 (20:00) Alianza FC (PAN) vs. Club Olimpia Deportivo – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN

Jueves, 27 de agosto de 2026

22:30 (20:30) Club Olimpia Deportivo vs. Deportivo Saprissa – Estadio Nacional José de la Paz Herrera, Tegucigalpa, HON

CAMINO DE MARATHÓN

Jueves, 30 de julio de 2026

21:00 (19:00) CS Herediano vs. CD Marathón – Estadio Nacional de Costa Rica, San José, CRC

Jueves, 13 de agosto de 2026

22:00 (20:00) Antigua GFC vs. CD Marathón – Estadio Pensativo, Antigua Guatemala, GUA

Miércoles, 19 de agosto de 2026

21:00 (19:00) CD Marathón vs. Alianza FC (SLV) – Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, HON

Miércoles, 26 de agosto de 2026

20:30 (18:30) CD Marathón vs. Real Estelí FC – Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, HON

Al concluir la competencia, los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf 2027, mientras que el campeón avanzará directamente a los Octavos de Final