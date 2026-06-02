Madre de menor que falleció en accidente de Villa Nueva es la única hospitalizada en el HE

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela informó que únicamente una persona permanece ingresada luego del accidente de tránsito registrado en la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, hecho que dejó ocho víctimas mortales. El portavoz del centro asistencial, Miguel Osorio, detalló que 11 personas fueron trasladadas al hospital tras el siniestro vial, todas con diferentes tipos de trauma, mientras que ocho fallecieron en el lugar del hecho.

Según el informe médico, la paciente que continúa bajo observación es Cecilia Gabriela Rodríguez , de 31 años, quien presenta lesiones como contusiones, laceraciones y un trauma facial, el cual fue intervenido por especialistas en cirugía plástica. Osorio indicó que el paciente se mantiene en condición estable y fuera de peligro, aunque continuará en el área de emergencia de cirugía durante al menos 36 horas más, siguiendo el protocolo de observación médica.