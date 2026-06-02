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Madre de menor que falleció en accidente de Villa Nueva es la única hospitalizada en el HE

La paciente responde al nombre de Cecilia Gabriela Rodríguez, quien se encuentra estable y es madre de una de las menores fallecidas en la tragedia.

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 10:52
Madre de menor que falleció en accidente de Villa Nueva es la única hospitalizada en el HE

La mujer ingresó a Emergencia del Hospital Escuela de Tegucigalpa, capital de Honduras.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela informó que únicamente una persona permanece ingresada luego del accidente de tránsito registrado en la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, hecho que dejó ocho víctimas mortales.

El portavoz del centro asistencial, Miguel Osorio, detalló que 11 personas fueron trasladadas al hospital tras el siniestro vial, todas con diferentes tipos de trauma, mientras que ocho fallecieron en el lugar del hecho.

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Según el informe médico, la paciente que continúa bajo observación es Cecilia Gabriela Rodríguez , de 31 años, quien presenta lesiones como contusiones, laceraciones y un trauma facial, el cual fue intervenido por especialistas en cirugía plástica.

Osorio indicó que el paciente se mantiene en condición estable y fuera de peligro, aunque continuará en el área de emergencia de cirugía durante al menos 36 horas más, siguiendo el protocolo de observación médica.

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El portavoz también confirmó que Rodríguez es madre de una de las menores que perdió la vida en el accidente, quien fue identificada como Leireth Naiara Aguilar, de 10 años de edad, situación que añade un fuerte componente humano a la tragedia.

Las autoridades hospitalarias señalaron que el caso continúa en seguimiento médico y que se mantiene el acompañamiento a los familiares de las víctimas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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