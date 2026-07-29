Honduras reactiva las exportaciones avícolas tras controlar la influenza aviar

Tegucigalpa, Honduras. -Tras controlar la influenza aviar en el sistema comercial, Honduras reactiva las exportaciones de carne de pollo y huevos, garantizando la inocuidad de la producción nacional. El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en conjunto con el sector privado y organismos internacionales, hae ejecutado medidas epidemiológicas de forma oportuna, entre ellas muestreos constantes, rastreos en campo y un estricto control sanitario, que permitieron contener la enfermedad en las granjas comerciales.

El director general del Senasa, Rafael Rodríguez, destacó que "el trabajo coordinado entre el Senasa y los productores, permitió controlar el brote registrado en una granja del sistema comercial". "Debido a todas las acciones y el trabajo que se ha realizado por parte de SAG-Senasa y el sector productivo de nuestro país, podemos decir que tenemos controlada la enfermedad. Luego que se detectaron casos en aves domésticas, específicamente una granja de sistema comercial, se logró controlar y podemos decir que en esta granja ya no hay presencia de la enfermedad", aseguró Rodríguez. Con la enfermedad contenida en el sistema comercial y una reducción progresiva de casos en aves silvestres, se iniciaron las gestiones técnicas y diplomáticas para restablecer el comercio con los países de la región.