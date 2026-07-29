Honduras reactiva las exportaciones avícolas tras controlar la influenza aviar

Tegucigalpa, Honduras. -Tras controlar la influenza aviar en el sistema comercial, Honduras reactiva las exportaciones de carne de pollo y huevos, garantizando la inocuidad de la producción nacional.
El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en conjunto con el sector privado y organismos internacionales, hae ejecutado medidas epidemiológicas de forma oportuna, entre ellas muestreos constantes, rastreos en campo y un estricto control sanitario, que permitieron contener la enfermedad en las granjas comerciales.
El director general del Senasa, Rafael Rodríguez, destacó que "el trabajo coordinado entre el Senasa y los productores, permitió controlar el brote registrado en una granja del sistema comercial".
"Debido a todas las acciones y el trabajo que se ha realizado por parte de SAG-Senasa y el sector productivo de nuestro país, podemos decir que tenemos controlada la enfermedad. Luego que se detectaron casos en aves domésticas, específicamente una granja de sistema comercial, se logró controlar y podemos decir que en esta granja ya no hay presencia de la enfermedad", aseguró Rodríguez.
Con la enfermedad contenida en el sistema comercial y una reducción progresiva de casos en aves silvestres, se iniciaron las gestiones técnicas y diplomáticas para restablecer el comercio con los países de la región.
Como parte del proceso, la institución presenta la documentación epidemiológica que respalda el estatus sanitario de la avicultura hondureña.
Rodríguez explicó que "el objetivo es demostrar a los socios comerciales que la enfermedad no está presente en el sistema nacional de producción y que las exportaciones hondureñas cumplen con todas las garantías sanitarias requeridas".
"Actualmente estamos en los procesos de reanudar las exportaciones de carne de pollo y de huevo con nuestros socios comerciales", dijo el director de Senasa.
El funcionario agregó que "las exportaciones de carne de pollo y huevo, han mostrado un crecimiento sostenido y se continuará fortaleciendo los procesos de certificación sanitaria para ampliar la presencia de los productos hondureños en los mercados internacionales".
Asimismo, el Senasa reiteró que la influenza aviar "no representa un riesgo para la salud pública mediante el consumo de carne de pollo o huevos provenientes de establecimientos autorizados y sometidos a controles sanitarios".
Además, dio a conocer que ambos productos "son seguros para el consumo humano" y confirmó que continuará con los monitoreos epidemiológicos para preservar el estatus sanitario del país y proteger el patrimonio avícola nacional.