Honduras designa a sus nuevos embajadores en Chile y Nicaragua

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras designó a Rosa de Lourdes Paz como nueva embajadora en Chile y a Francisco Zepeda en Nicaragua, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano.

Ambos diplomáticos juraron como nuevos embajadores en Chile y Nicaragua ante la canciller hondureña, Mireya Agüero, indicó la misma fuente en sus redes sociales.

El nombramiento de Paz como representante en Chile "responde al interés del Gobierno del presidente Nasry Asfura en consolidar la agenda bilateral y atención a la comunidad hondureña en ese país sudamericano", añade el mensaje.