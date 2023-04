Honduras: el 80% de tierras invadidas son productoras de palma africana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El 80% de las tierras invadidas pertenecen a la producción de palma africana, según el oficial de Asesoría Legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Olvin Mondragón.

Datos del Cohep muestran que en Honduras hay 30 mil manzanas de tierra que están invadidas.

“Tenemos una estadística de alrededor de 30 mil manzanas (invadidas) y miramos que esto no viene a la baja, sino que siempre va hacia el alta. Cabe señalar que hay muchas fincas que no están afiliadas a ninguna asociación y ese recuento no lo tenemos a mano, solo de las que están asociadas a alguna federación”, señaló.