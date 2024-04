“Era el primer paracaidista del gobierno”, dice Héctor Zelaya sobre Nasralla

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diversas reacciones han surgido desde el gobierno con relación a la renuncia de Salvador Nasralla como designado presidencial.

Primero lo hizo la presidenta Xiomara Castro afirmando que Nasralla se había tardado en dimitir y cobró salario sin trabajar.

Héctor Zelaya, hijo mayor de la mandataria y su secretario privado, también se refirió y tildó al líder del Partido Salvador de Honduras (PSH) como un “paracaidista”.

“Gracias a Dios, era el primer paracaidista que tenía el gobierno. Que se vaya a trabajar, que se vaya a trabajar en política o en algo que valga la pena y por eso en el Congreso todos están contentos y todos van a decir que ya era tiempo”, adujo Zelaya.

El vástago de la presidenta Castro siguió arremetiendo contra Nasralla y puntualizó que solo se hizo presente a su despacho, pero sin trabajar.

“El expresidente (Manuel) Zelaya cuando empezó con esto cantaba aquella canción que se llama ‘no me amenaces’ y en una de sus partes decía ‘por qué estás que te vas y te vas y te vas y no te has ido’. Gracias a Dios y le agradecemos el servicio que ha prestado de solamente dar su presencia”, dijo.

Agregó que “hubiéramos deseado que siguiera nuestro ejemplo de no cobrar un salario y trabajar 24 horas, él hacía lo contrario porque no trabaja y cobra salario”.

Finalmente le mandó a decir que “ahorita tiene la oportunidad de trabajar en política, que vaya a los pueblos y comience a trabajar, algo que nosotros hemos hecho toda nuestra vida”.

La alianza de Salvador Nasralla con Libre no duró ni un año luego que el ingeniero denunciara que firmó un acuerdo con la familia presidencial y estos no cumplieron su palabra.