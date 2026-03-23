Graco Pérez: Visita de secretaria de Seguridad de EUA refuerza cooperación contra el crimen

Tegucigalpa, Honduras.- La reciente visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos y enviada especial para el Escudo de las Américas, refuerza la agenda de seguridad en Honduras, opinó el analista en temas internacionales Graco Pérez. Noem llegó al país el domingo para reunirse con el presidente Nasry Asfura. Durante el encuentro se abordaron temas estratégicos en el marco de la iniciativa. El diálogo se centró en el fortalecimiento de la ciberseguridad, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como en el refuerzo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mediante asistencia técnica especializada. En ese sentido, el analista en temas internacionales Graco Pérez señaló que Honduras, por su posición estratégica en la región, se convierte en un aliado clave dentro de las iniciativas denominadas Escudo de las Américas.

"El enfoque es claro: seguridad y lucha contra el crimen organizado, además del tema migratorio, que para ellos también es un asunto de seguridad", dijo. El analista señaló que la reunión busca definir cómo hacer frente a amenazas como el crimen transnacional, la migración irregular y el fortalecimiento o la militarización de la frontera. Advirtió que la visita podría derivar en un endurecimiento de las políticas de seguridad interna de Honduras, incluido un mayor control fronterizo. "Es un tema de seguridad interna: si se tiene la seguridad interna fortalecida, pues representa menos amenaza hacia el exterior del crimen organizado transnacional", afirmó. El experto no descartó que Honduras pueda adoptar medidas similares a las implementadas en El Salvador, particularmente en materia de seguridad penitenciaria, que ha sido ampliamente elogiada por Estados Unidos debido a los resultados. Pérez consideró que este tipo de encuentros contribuye a fortalecer los canales diplomáticos entre ambos países, ampliando la comunicación a distintos niveles institucionales, más allá del ámbito presidencial.

Inversión

Durante la reunión, el presidente Asfura presentó avances de su administración y las principales necesidades del país.