Gobierno y sector avícola acuerdan estabilizar el precio del huevo

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) junto con el sector avícola suscribieron un acuerdo para estabilizar el precio del huevo y su abastecimiento a nivel nacional. El acuerdo fue suscrito por la SDE, la Asociación Nacional de Avilcutores de Honduras (Anavih), la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), representantes del mercado Zonal Belén, así como empresas y representantes del sector. A partir del 4 de septiembre, el cartón de huevos medianos tendrá un precio de 95 lempiras en 110 puntos activos de Banasupro, mientras que en el Zonal Belén su precio será de 104 lempiras.

Estos precios serán temporales y serán revisados cada 30 días, conforme a las condiciones establecidas en el Acta de Compromiso para la Estabilización Temporal del Precio y Garantía de Abastecimiento de Huevo en el Mercado Nacional.



"Ellos nos presentaron sus tablas de costos, revisamos todos sus productos, pero a pesar de que ellos pudieron validar que el precio del huevo estaba justificado un aumento, ellos de manera solidaria han venido a hacer un descuento de este aumento que habían hecho", declaró Eddy Ordóñez, ministro de Desarrollo Económico. Por su parte, Mario Ramírez, representante de la industria avícola, destacó la iniciativa del Gobierno y aseguró que este sector económico reafirma su apoyo "para beneficio de toda la población".