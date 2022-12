Gabriela Castellanos: ‘El silencio de un diputado vale un bono navideño’

El presidente de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez, dijo que “respetamos la opinión de la abogada Gabriela. Yo siempre he dicho que lo que se ha estado otorgando es un subsidio no un bono, es un subsidio liquidable y que la bancada del PSH ha determinado no utilizarlo, no tomarlo”.

Por su parte, el diputado de Libre, Dennis Chirinos, aseguró que hay un desconocimiento de la situación por que la misma gente (diputados) no la ha explicado bien”.

La mayoría de los diputados si tomó lo 100 mil lempiras y los liberales, para el caso han hablado de devolverlo.

La denuncia del diputado Mario Segura, sobre la repartición de cheques desató el repudio de la sociedad.