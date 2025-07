Futuro del general Ramiro Muñoz, en manos del general Roosevelt Hernández

“Soy un general activo de la República. No renuncio a las misiones. Cumplo la orden que me den”, declaró Muñoz, en conferencia de prensa desde la sede del INP, donde se mostró sereno, satisfecho y agradecido.

Muñoz subrayó que su salida responde a un relevo normal en un cargo de naturaleza política. “Quien a usted lo nombra, lo quita. Fue la señora presidenta quien me colocó aquí”, dijo. Aclaró que no existe pugna con el alto mando ni presiones externas.

Agradeció el respaldo de la presidenta Xiomara Castro y del general Roosevelt Hernández, asegurando que sin su apoyo no habría sido posible avanzar en el control penitenciario, infraestructura y mejoras tecnológicas.

“Hemos avanzado 50 años en tecnología, educación, tratamiento y control del sistema penitenciario”, afirmó con tono satisfecho.

Consultado sobre las razones detrás del cambio, Muñoz indicó que no le corresponde explicar las razones del cambio, pero fue enfático: “No me voy triste. Me voy satisfecho porque hice las cosas bien. Agradecido, no resentido”.

Durante su gestión, Muñoz impulsó la creación de una comisión interventora, ahora saliente, que será sustituida por nuevos oficiales.

Detalló que dejará todos los procesos y el cronograma de trabajo documentados para que la nueva comisión interventora, encabezada por Mejía Medina, continúe la reestructuración penitenciaria. “Las cosas están trazadas, solo hay que ejecutarlas”, afirmó.

Muñoz informó que junto a él, el coronel Adán Antonio Ramírez y el coronel José Del Cid, quienes conformaban la comisión saliente, dejarán también sus cargos.

En su lugar, la nueva comisión será integrada por el coronel Luis Alonso Rosales Cardoza y el coronel Marco Alexander Lanza Ávila, quienes acompañarán a Mejía Medina. “Son excelentes oficiales. Estoy seguro que lo harán mejor que nosotros”, comentó.