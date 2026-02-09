Exportavoz de las FF AA, José Coello solicita a la Sedena el reintegro a la institución

Tegucigalpa, Honduras.- Siete meses después de su destitución de las Fuerzas Armadas de Honduras, el capitán auxiliar de administración, José Antonio Coello solicitó su reintegro a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Con la intención explicita de volver a formar parte de la estructura organizativa de la entidad castrense, el capitán auxiliar José Coello, envió un oficio, mediante su apoderado legal, al despacho del recién nombrado ministro de la Sedena, Enrique Rodríguez Burchard. El escrito detalla que se solicita al secretario de Estado, agendar una audiencia conciliatoria para tratar el caso de la destitución de Coello Molina, para dialogar sobre la posibilidad de un reintegro a las filas de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Fernando González, defensor privado de Coello, explicó que "lo que se busca es llegar a un arreglo amistoso de reintegro a los cuadros orgánicos de las Fuerzas Armadas de Honduras, para ser congruente y no aumentar la cuantía en los juzgados correspondientes que ya conocen el caso".

El profesional del derecho manifestó que de llegar a un arreglo conciliatorio, se eliminarían los recursos de amparo que fueron interpuestos en la Sala Constitucional con relación a esta causa legal, que también procuran el regreso de José Coello a las Fuerzas Armadas, y la demanda incoada ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

En la petición se pretende plantear el resarcimiento de los salarios caídos y otras prebendas salariales que el capitán auxiliar dejó de percibir por los siete meses que tiene de estar fuera de esa institución armada.