Expertos señalan que audiencia en Washington marca un precedente para Honduras y la región

El experto en migración y gobernanza democrática, Manuel Orozco , director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, subrayó que esta audiencia es una de las pocas que el Congreso estadounidense ha dedicado a la situación política en América Latina y el Caribe.

Investigadores y analistas de organizaciones globales que siguieron de cerca la sesión coincidieron en que se trata de un evento sin precedentes para el país, especialmente a solo días de las elecciones generales del 30 de noviembre.

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia “La democracia en peligro: la lucha por elecciones libres en Honduras”, celebrada en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, marcó un punto de inflexión en la atención internacional sobre el proceso electoral hondureño .

A su criterio, la coyuntura hondureña fue presentada como un caso prioritario dentro de la relación regional de Estados Unidos, debido al nivel de conflictividad, la polarización y las señales de tensión institucional que rodean el proceso electoral.

Orozco destacó que la preocupación expresada por legisladores republicanos y demócratas estuvo centrada en una serie de alertas sobre el ambiente electoral: conflictos internos entre los magistrados del organismo electoral, declaraciones inapropiadas provenientes de altos mandos militares, cuestionamientos sobre la transparencia administrativa y un discurso oficial que, según dijo, ha insinuado la posibilidad de un supuesto “golpe electoral”. Esta narrativa, afirmó, encendió alarmas adicionales en Washington.

“Estados Unidos está observando estos desarrollos”, enfatizó.

Explicó que no solo los dos partidos políticos del Congreso siguieron con atención la audiencia, sino también centros de análisis, organizaciones de sociedad civil y entidades vinculadas a política exterior.

Para Orozco, la preocupación es “legítima” y está relacionada no solo con el temor a un fraude electoral, sino también con el riesgo de interferencia del crimen organizado, el fortalecimiento de la relación de Honduras con China y la necesidad de garantizar estabilidad democrática en la región.

El analista también puntualizó que el Departamento de Estado mantiene una postura de vigilancia activa, tanto sobre el ambiente previo al 30 de noviembre como sobre lo que pueda ocurrir el día de la elección.

En su evaluación, esa observación será decisiva para interpretar la reacción estadounidense ante los resultados y ante cualquier intento de manipulación política.

Una lectura complementaria de la audiencia proviene de María Fernanda Bozmoski, directora de impacto y operaciones para América Latina del Atlantic Council, quien calificó la sesión como un hecho “muy simbólico” y un mensaje directo tanto para las autoridades hondureñas como para la comunidad internacional.

Para la experta, el mensaje quedó claro, las elecciones hondureñas tienen efectos que trascienden las fronteras del país.

Bozmoski consideró especialmente relevante que la audiencia haya reflejado un consenso bipartidista en Estados Unidos, un elemento poco frecuente en un contexto político marcado por una profunda polarización.

Recordó que apenas semanas atrás el país enfrentó más de 40 días de cierre de gobierno, por lo que ver a representantes republicanos y demócratas coincidir en la importancia del proceso electoral hondureño envía una señal poderosa sobre el nivel de preocupación.

La directora de impacto y operaciones para América Latina señaló que tanto la congresista María Elvira Salazar, impulsora de la audiencia, como el congresista Castro por el lado demócrata, coincidieron en que Honduras se encuentra en un momento decisivo no solo para su futuro político, sino también para la estabilidad regional y para los intereses estratégicos de Estados Unidos.