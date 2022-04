Defensa de JOH en EEUU: “Fiscalía no tiene evidencias, solo palabrerías”

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La defensa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró este domingo que la Fiscalía de Estados Unidos no tiene evidencias para demostrar los supuestos vínculos del hondureño con el narcotráfico.

Según los cargos que ostentaron los integrantes de la defensa de Hernández, se deduce que es un equipo experimentado, pues está integrado por exagentes de la DEA, CIA y FBI, según Ángel Martínez, miembro de esta plantilla.



VEA: Potente y versado: ¿Quiénes conforman equipo de defensa de expresidente Hernández?

El también detective Martínez, que está a cargo de que JOH no sea condenado, argumentó que están listos para afrontar los juicios y demostrar la inocencia del exgobernante hondureño (2014-2022).

Un juicio histórico, la seguridad con la Hernández asegura inocencia, una investigación monumental y la falta de evidencias por parte de la Fiscalía Norteamérica, sería la clave para derrumbar las acusaciones de Estados Unidos en contra de Hernández de traficar drogas y armas a ese país, según la defensa.

“Será un juicio histórico porque la defensa está preparada y el acusado están preparados para lo que venga, el conocimiento que estamos adquiriendo a través de esta investigación monumental que está a cargo mío. Tengo un grupo de exagentes de la DEA, CIA y FBI”, afirmó Martínez a HRN.



ADEMÁS: La última conversación de Ana García y JOH antes de ser extraditado

Incluso, el detective que está a cargo de este equipo, que acompañara a la defensa de los abogados Raymond Colón y Daniel Pérez, sustentó que la fiscalía de Estados Unidos, quien es la que acusó a Hernández, no tiene evidencia de los cargos contra el hondureño.

“Lo importante de un caso es la evidencia que presenta la Fiscalía y hasta el momento no hay nada solo palabrerías, no hay una evidencia que vaya más allá de la duda razonable, hasta el momento no han dicho, aquí hay una grabación de Juan Orlando Hernández hablando, no hay nada, todo está en la nube”, argumentó.

DE INTERÉS: Aaron Lankry, el Rabino Mayor de Honduras que no ha abandonado a JOH en NY

Entre tanto, después de que se materializó su extradición el pasado jueves y llegada a Nueva York, ya se presentó el viernes en su primera audiencia ante el juez que conocerá su caso y de esa cita ya quedó agendada la audiencia en la que se le leerán los tres cargos ligados a narcotráfico el próximo 10 de mayo.

“El expresidente Juan Hernández llegó a las 2:00 de la mañana a Nueva York, su defensa habló con él, yo hablé con él, Hernández está convencido que es inocente, y cuando un hombre tiene la convicción tan fuerte y arraigada en lo más profundo de su ser”, expuso el detective.