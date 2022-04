La última conversación de Ana García y JOH antes de ser extraditado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más de 72 horas han pasado desde que Juan Orlando Hernández fue extraditado hacia los Estados Unidos tras ser señalado por el conspirar en el tráfico de droga, sin embargo, un día antes de ser entregado a la DEA, el expresidente tuvo la oportunidad de compartir con su familia.

Fue durante unas declaraciones a HRN, que la esposa del exmandatario, Ana García, reveló de qué hablaron la última vez que lo vio y afirmó que no se despidió de él y que solo se dijeron un hasta pronto.

“Un día antes de su extradición tuvimos la oportunidad de visitarlo temprano. Compartimos con él, junto con nuestros hijos y nietos. Oramos. Él nos pidió que estuviésemos unidos y con mucha fortaleza”, detalló.

Asimismo, aseguró que su esposo le pidió a su familia que no recordarán ese momento con tristeza para poder estar en paz.

“Nos dijo que este momento sea para recordarlo no con tristeza o llanto, si no tener un momento para poder estar en paz. No nos despedimos, nos dijimos hasta pronto. Pronto vamos a superar esta situación. Pronto vamos a estar juntos”, confesó.

Renovación de visa

La ex primera dama de Honduras, además afirmó que no se le ha renovado la visa estadounidense, razón por la que no ha podido viajar hacia ese país para hacerle compañía a su esposo.

“Parte de las consecuencias que hemos experimentado es que la visa estadounidense no me fue renovada. No puedo viajar, pero esto no va a impedir que apoyemos a Juan Orlando desde acá”, sostuvo.

Además, mencionó: “Estamos unidos en este momento difícil que nos ha tocado vivir. La fe nos sustenta. Dios hará justicia. Él va a demostrar su inocencia. Su equipo de abogados ya están trabajando”.

García también dijo estar confiando en que la justicia estadounidense encontrará la verdad. “Las acusaciones de los narcotraficantes no son más que mentiras”, reiteró.

“Voy a estar pendiente de nuestra familia. Él volverá a su tierra demostrándole al mundo su inocencia. En el mismo lugar donde seamos humillados, en ese lugar seremos exaltados. Así lo dice La Biblia”, indicó.

Imágenes de la extradición

Sobre el proceso de extradición y la divulgación de las imágenes inéditas que fueron desautorizadas por la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, Ana mencionó que fue duro ver la transmisión y el escarnio al que fue sometido su esposo.

Afirmó que se sintió orgullosa de ver a su esposo “caminar con firmeza, con serenidad hacia su entrega. Es un hombre de templanza de fe. Así enfrentará el injusto proceso al que se enfrentará. Prevalecen las mentiras de los narcotraficantes, pero la verdad saldrá a luz”.

No obstante, aseguró: “Ha sido difícil seguir la cobertura del proceso de extradición de mi esposo. Las fotos y los vídeos ya circularon, aunque ahora se diga que se ha desautorizado su divulgación”.

“Ha sido duro ver la transmisión en vivo y en directo del escarnio que se ha hecho de Juan Orlando. Muchos pensaron verlo derrotado y llorando, pero no ha sido así”, agregó.