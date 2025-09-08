Estrategias digitales sustituyen a vallas publicitarias en la campaña electoral

Tegucigalpa, Honduras.- A medio vapor y sin un despliegue evidente de publicidad en vallas ni en los principales medios de comunicación, los candidatos a cargos de elección popular cumplieron su primera semana en campaña proselitista.

El arranque, que tradicionalmente suele estar acompañado de caravanas, banderas y jingles que inundan calles y pantallas, esta vez se percibe más silencioso.

A 83 días de las elecciones generales, los partidos políticos empiezan a mover sus fichas con estrategias más localizadas que masivas.

El ambiente refleja un contraste con campañas pasadas, donde el ruido político era inmediato y omnipresente. Ahora, la contienda avanza con un tono más moderado, aunque se espera que la publicidad aumente a medida que se acerque la fecha de votación.

"Estamos en un escenario donde pasamos de la comunicación a la propaganda. Estamos en una etapa donde las campañas se van percibiendo más agresivas, van a ir volviéndose más confrontativas en un escenario electoral más marcado por la polarización", advirtió el analista político Héctor Soto.

Detalló que "estamos viendo ya cómo se despliegan las estrategias de los tres partidos. En el caso del Partido Liberal, está apelando mucho a construir una sensación de victoria desde las encuestas; en el caso del Partido Nacional, estamos viendo una mezcla entre encuestas y también con presencia en los territorios".