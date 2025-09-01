Sectores exhortan a candidatos priorizar propuestas y dejar confrontaciones

Tegucigalpa, Honduras.- Al inicio de los 85 días de propaganda y campañas políticas, sectores llaman a la clase política a dejar los mensajes de confrontación y en su lugar adoptar discursos propositivos. "Yo quiero hacerle una invitación a los candidatos, el hondureño está cansado de vivir en conflicto después del golpe de Estado, Honduras ha vivido en crisis permanente y esa crisis política se lleva de encuentro al pueblo", señaló el analista político, Luis León. Continuó: "Si los candidatos ahora mismo se dedican a promover esa misma conflictividad lo que genera es crispación y nosotros ya hemos visto en el pasado lo que pasa el día de las elecciones, miembros de Juntas Receptoras agarrándose a golpes, yo creo que es momento que se tomen un día y díganle al pueblo que pueden hacer sin atacarse".

Por su lado, el analista político Edgardo Rodríguez considera que el ciclo electoral previo a los comicios del 30 de noviembre será un proceso decisivo. "Esta campaña electoral, es una campaña decisiva para la continuidad de la vida en libertad y democracia. Tenemos suficiente sustentación para estar preocupados de que este sea un proceso limpio, transparente, con todas las garantías de la ley por los antecedentes que hemos estado viendo", reiteró. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, pidió a los candidatos presidenciales que den a conocer buenas propuestas, porque hasta ahora no se conoce ninguna. "Hagan propuestas para escucharlos y evaluarlos, nosotros creemos que los candidatos deben hacer una propuesta en cada uno de los ítems, ya sea de educación, de economía, de salud, el planteamiento sobre pensiones, porque no hemos escuchado ni un solo tema de pensiones, parece que va a desaparecer ese tema del seguro social, entonces esas cosas como que tenemos que escucharlas", afirmó.