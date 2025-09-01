Arranca la campaña electoral

Según lo establecido en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas arranca hoy la propaganda electoral, que permitirá a los candidatos de los partidos políticos que corren por la Presidencia de la República, diputaciones al Congreso Nacional y alcaldías municipales, promover sus candidaturas y las ofertas electorales con las cuales buscarán enamorar al electorado nacional a apoyar sus aspiraciones.

Si bien no estaba permitido, desde hace un par de meses son muchos los candidatos que comenzaron la carrera a sabiendas que no les estaba permitido, pero también conscientes de que nadie sancionará su desconocimiento de los preceptos legales.

Los días previos han marcado, además, lo que parece será una campaña altamente confrontativa, en la que prevalecerá el insulto, la diatriba, por sobre las propuestas de soluciones a los problemas que azotan desde hace años a la población hondureña.

Es por ello que desde ya se alzan las voces desde diferentes sectores de la sociedad que claman a los políticos que depongan el odio en esta carrera y basen sus campañas en ideas y no en ataques, en propuestas que sean factibles para responder a las ingentes necesidades de la población.

“Hagan una buena campaña, hagan una campaña positiva, una campaña de valores y con una perspectiva futura”, ha pedido el cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez en su homilía dominical. “Ojalá que a lo largo de esta campaña estos candidatos que aspiran a dirigir nuestro país rechacen lo negativo y se enfoquen en lo positivo”.

El llamado de Rodríguez es sin duda el clamor de todos los sectores de la sociedad, cansados de los pleitos sin sentido, los ataques, los insultos, las descalificaciones que han marcado las campañas electorales en el país.

Honduras se merece y espera una campaña en la que resalte el respeto y no más la confrontación.