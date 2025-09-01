Armando Urtecho sobre inicio de campaña electoral: "Mientras no hagan alguna propuesta, van a recibir el rechazo de la población"

Tegucugalpa, Honduras.- El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, pidió a los candidatos presidenciales que den a conocer buenas propuestas, porque hasta ahora no se conoce ninguna.

"Hagan propuestas para escucharlos y evaluarlos, nosotros creemos que los candidatos deben hacer una propuesta en cada uno de los ítems, ya sea de educación, de economía, de salud, el planteamiento sobre pensiones, porque no hemos escuchado ni un solo tema de pensiones, parece que va a desaparecer ese tema del seguro social, entonces esas cosas como que tenemos que escucharlas", afirmó ante los medios tras los actos de izado de la Bandera Nacional este 1 de septiembre.

Agregó que "los votantes tienen motivaciones, ya sea a favor o en contra, mientras no hagan alguna propuesta seguramente van a recibir el rechazo de la población".

Sobre las campañas políticas y la falta de aprobación del presupuesto, Urtecho mencionó que "o está a favor de la corrupción o está en contra, pero no puede estar ambivalente ahí, si los diputados no quieren aprobar eso o no lo quieren llevar de manera directa la junta directiva del Congreso Nacional, es responsabilidad exclusivamente de quienes dirigen el Congreso".